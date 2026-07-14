EU-Kommission plant Social-Media-Verbot fÃ¼r Kinder bis 13 Jahre

EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen hat gestern, Montag, in BrÃ¼ssel einen Expertenbericht prÃ¤sentiert, der weitreichende Folgen fÃ¼r Millionen Kinder und Eltern haben soll. Die Kommission will noch vor Ende des Jahres einen konkreten Gesetzesvorschlag nachreichen.

Was der Bericht konkret vorsieht

Die Empfehlungen Fachgremiums unter Leitung des deutschen Kinder- und Jugendpsychiaters JÃ¶rg M. Fegert sind deutlich. FÃ¼r Kinder bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr soll es keinerlei Bildschirmzeit geben. Von drei bis zwÃ¶lf Jahren dÃ¼rfen internetfÃ¤hige GerÃ¤te und soziale Plattformen nur unter strenger elterlicher Kontrolle oder in pÃ¤dagogisch begleiteten, zeitlich begrenzten Einheiten genutzt werden. Ab dem Alter von dreizehn Jahren sieht das Gremium schrittweise mehr Autonomie vor â€“ allerdings ausschlieÃŸlich mit altersgerechten Inhalten. Die Kernforderung lautet: eine EU-weit einheitliche BeschrÃ¤nkung des Zugangs zu Social Media fÃ¼r unter DreizehnjÃ¤hrige, gestÃ¼tzt auf die vorhandene wissenschaftliche Evidenz.

Von der Leyen machte bei der Vorstellung klar, worum es geht:

Wir werden uns den Bericht sehr genau ansehen und nach dem Sommer einen Vorschlag vorlegen(…)Der Status-quo, in dem wir es den groÃŸen Tech-Unternehmen erlauben, uneingeschrÃ¤nkten Zugang zu unseren Kindern zu gewÃ¤hren, wÃ¼rde zu SchÃ¤den fÃ¼hren.

Ã–sterreich prescht mit nationaler LÃ¶sung vor

WÃ¤hrend die Kommission auf einheitliche Vorgaben drÃ¤ngt, hat die Ã¶sterreichische Bundesregierung bereits einen eigenen Kurs eingeschlagen. Im MÃ¤rz beschloss sie ein verpflichtendes Mindestalter von 14 Jahren fÃ¼r die Nutzung von Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok oder Snapchat. Ein entsprechendes Gesetz befindet sich in Vorbereitung. Auch in Frankreich, Spanien, DÃ¤nemark und Griechenland laufen Ã¤hnliche nationale Initiativen.

Laute Kritik von Fachexperten

Viele Experten und VerbÃ¤nde lehnen eine pauschale Altersgrenze fÃ¼r soziale Medien ab. Der Deutsche Ethikrat und der Kinderschutzbund sprechen sich dagegen aus. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend warnte, Verbote wÃ¼rden junge Menschen von digitaler gesellschaftlicher Teilhabe ausschlieÃŸen. Statt eines Verbots brauche es deutlich mehr Bildungs- und Beratungsangebote. Auch in Ã–sterreich ist das Social-Media-Verbot umstritten, so lehnt etwa die FPÃ– die PlÃ¤ne entschieden ab.