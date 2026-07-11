FÃ¼r zwei Syrer ging es nach dem Ãœberfall mit einem KÃ¼chenmesser in eine Justizanstalt (Symbolbild).

Foto: unzensuriert.at

Wien-Favoriten

11. Juli 2026 / 09:45 Uhr

Brutaler RaubÃ¼berfall mit KÃ¼chenmesser: Zwei Syrer festgenommen

Ein 30-jÃ¤hriger Mann ist in der Nacht auf den gestrigen Freitag in der Mundygasse in Wien-Favoriten von zwei MÃ¤nnern Ã¼berfallen, ausgeraubt und dabei mit FaustschlÃ¤gen sowie einem Messer attackiert worden. Als das Opfer laut um Hilfe schrie, ergriffen die beiden Angreifer die Flucht. Aufmerksame Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam und verstÃ¤ndigten umgehend den Notruf.

Opfer verletzt und medizinisch behandelt

Der 30-JÃ¤hrige erlitt Verletzungen im Gesicht sowie Schnittwunden im Bauchbereich. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Kurze Zeit spÃ¤ter zwei Syrer gefasst

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten die beiden mutmaÃŸlichen TÃ¤ter kurze Zeit spÃ¤ter in der QuellenstraÃŸe anhalten und vorlÃ¤ufig festnehmen. Bei den Personsdurchsuchungen stellten die Polizisten ein KÃ¼chenmesser, das als mutmaÃŸliche Tatwaffe gilt, sowie das gestohlene Mobiltelefon des Opfers sicher.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Syrer im Alter von 22 und 29 Jahren. Sie wurden wegen des Verdachts des schweren Raubes angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die beiden Beschuldigten in eine Justizanstalt eingeliefert. Quelle: LPD Wien

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