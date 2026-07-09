Budgetdebatte im Nationalrat: Schlagabtausch zu Sicherheit, Asyl und Justiz

FÃ¼r die innere Sicherheit sind im Budgetentwurf 2027 Auszahlungen von 4,10 Milliarden Euro vorgesehen. GegenÃ¼ber 2026 entspricht das einem RÃ¼ckgang um 40 Millionen Euro beziehungsweise 1,0 Prozent. 2028 sollen die Ausgaben, trotz mutmaÃŸlich steigender Inflation, mit 4,11 Milliarden Euro nahezu stabil bleiben.

Karner lobt sich selbst

Innenminister Gerhard Karner (Ã–VP) verteidigte bei der Nationalratssitzung gestern, Mittwoch, den Entwurf als â€žstabil hohes Sicherheitsbudgetâ€œ. Die Bundesregierung wolle weiter in die innere Sicherheit investieren und zugleich im Asylbereich sparen.

In beiden Budgetjahren sollen jeweils 1.400 PolizeischÃ¼ler aufgenommen werden. AuÃŸerdem sind Investitionen in SchutzausrÃ¼stung, die Modernisierung von Polizeiinspektionen sowie 1.200 neue Polizeifahrzeuge im Jahr 2027 und weitere 2.000 im Jahr 2028 geplant.

Einsparungen mit Folgen

Die FPÃ– sieht das vÃ¶llig anders. FPÃ–-Sicherheitssprecher Gernot Darmann sprach von einem â€žSkandalâ€œ und warf der Regierung KÃ¼rzungen bei der Polizei vor.

Einsparungen bei Mehrdienstleistungen, Ãœberstunden und Journaldiensten hÃ¤tten â€žunmittelbar negative Auswirkungen auf das Sicherheitsempfinden und vor allem auf die Sicherheit der Ã–sterreicher.

Dienstzeitmodell als Zankapfel

Dies soll das neue Dienstzeitmodell bei der Polizei leisten, das laut Karner notwendig sei, um den Polizeiberuf langfristig attraktiver zu machen. AuÃŸerdem habe die Gewerkschaft zu viele Ãœberstunden kritisiert.

Die FPÃ– fordert dagegen den sofortigen Stopp. Reinhold Maier, stellvertretender FPÃ–-Sicherheitssprecher erklÃ¤rt:

Weniger Streifen bedeuten aber zwangslÃ¤ufig weniger PolizeiprÃ¤senz und weniger PolizeiprÃ¤senz bedeutet auch weniger Sicherheit.

Die FPÃ– brachte dazu einen EntschlieÃŸungsantrag ein, mit dem die Bundesregierung aufgefordert werden soll, das geplante Dienstzeitmodell nicht weiterzuverfolgen.

Koalition verweist auf Rekordwerte und sinkende Asylzahlen

Die Ã–VP wies die VorwÃ¼rfe der FPÃ– zurÃ¼ck. Ã–VP-Klubobmann Ernst GÃ¶dl betonte, Sicherheit habe fÃ¼r seine Partei â€žhÃ¶chste PrioritÃ¤tâ€œ. Er verwies auf den Global Peace Index, in dem Ã–sterreich unter 163 Staaten erneut als sechstsicherstes und lebenswertestes Land eingestuft worden sei.

Zudem verfÃ¼ge die Exekutive laut GÃ¶dl mit rund 32.000 Bediensteten Ã¼ber den hÃ¶chsten Personalstand ihrer Geschichte. Das Sicherheitsbudget steige unter Innenminister Karner auf 4,1 Milliarden Euro; unter dem frÃ¼heren Innenminister Herbert Kickl habe es 2,8 Milliarden Euro betragen.

SPÃ– sieht sinkenden Bedarf bei Sicherheitsfragen

Auch die SPÃ– verteidigte den Kurs der Regierung. SPÃ–-Sicherheitssprecher Maximilian KÃ¶llner sprach von einem Budget, das dort spare, wo der Bedarf sinke, und gleichzeitig in Polizei, TerrorismusbekÃ¤mpfung und Cybersicherheit investiere. Robert Laimer nannte den Entwurf ein Modernisierungsbudget.

Digitalisierung und moderne Technologien sollten Verwaltungsaufgaben vereinfachen und dadurch mehr Zeit fÃ¼r Polizeiarbeit schaffen.

Fremdenwesen: Weniger Ausgaben wegen rÃ¼cklÃ¤ufiger Asylzahlen

Im Bereich Fremdenwesen sieht der Budgetentwurf deutlich geringere Auszahlungen vor. FÃ¼r 2027 sind 540 Millionen Euro geplant, ein RÃ¼ckgang um 13,1 Prozent. 2028 sollen es 420 Millionen Euro sein, weitere 22,3 Prozent weniger.

Laut Budgetdienst des Parlaments liegt das vor allem an sinkenden Ausgaben fÃ¼r die Grundversorgung, rÃ¼cklÃ¤ufigen Asylzahlen, der Umsetzung des Gemeinsamen EuropÃ¤ischen Asylsystems und beschleunigten Verfahren.

Weniger NeuankÃ¶mmlinge, aber damit weiter mehr Fremde im Land

Karner verwies auf einen starken RÃ¼ckgang bei der illegalen Einwanderung. An der burgenlÃ¤ndischen Grenze habe es zeitweise mehr als 3.000 Aufgriffe pro Woche gegeben, zuletzt seien es nur noch sechs gewesen.

Auch der Stopp des Familiennachzugs zeige Wirkung: Im ersten Halbjahr 2024 seien rund 6.000 Personen nachgezogen, heuer lediglich 55 humanitÃ¤re AusnahmefÃ¤lle. Im ersten Halbjahr 2026 habe es rund 5.200 AsylantrÃ¤ge und 7.000 AuÃŸerlandesbringungen gegeben.

Ã–VP sieht sich bestÃ¤tigt

Das bedeutet: Es sind mehr Fremde im Land als davor.

Dennoch sieht sich die Ã–VP in ihrer Linie bestÃ¤tigt. GÃ¶dl erklÃ¤rte, frÃ¼her seien rund 30 Grundversorgungseinrichtungen notwendig gewesen, heute seien nur noch acht in Betrieb.

FPÃ– gegen RÃ¼ckkehrprÃ¤mien

Die FPÃ– kritisierte besonders den Vorschlag, freiwillige Ausreisen von Syrern mit bis zu 3.000 Euro zu unterstÃ¼tzen. Darmann fragte: â€žWieso soll man sie auch noch mit tausenden Euros Steuergeld belohnen?â€œ Wenn der Asylgrund weggefallen sei, mÃ¼sse der Staat diese Personen abschieben. Die Freiheitlichen brachten einen entsprechenden Antrag ein.

Doch die Ã–VP will beim freiwilligen RÃ¼ckkehrprogramm bleiben.

GrÃ¼ne kritisieren Personalabbau und Ãœberwachung

Die GrÃ¼nen lehnten das Budget ebenfalls ab, allerdings aus anderen GrÃ¼nden als die FPÃ–. Sicherheitssprecherin Agnes Sirkka Prammer kritisierte Einsparungen in der GewaltprÃ¤vention und das neue Dienstzeitmodell. Die GrÃ¼nen kÃ¶nnten diesem â€žungerechten Budgetâ€œ nicht zustimmen.

SÃ¼leyman Zorba warnte, Mittel wÃ¼rden weniger in Personal und stÃ¤rker in Ãœberwachung flieÃŸen. Er kritisierte die geplante GefÃ¤hrderÃ¼berwachung und sprach von â€žfragwÃ¼rdiger Softwareâ€œ. Positiv bewertete Zorba hingegen die geplante Einrichtung eines Bundesamtes fÃ¼r Cybersicherheit.

Justizbudget: Teure Investitionen â€“ fÃ¼r Asylanten

Neben innerer Sicherheit und Fremdenwesen wurde auch das Justizbudget scharf kritisiert. FPÃ–-Abgeordneter Christian Lausch sprach von einem â€žDramaâ€œ und warf der Regierung falsche PrioritÃ¤ten vor.

Rund 30 Millionen Euro seien fÃ¼r Neu-, Zu- und Umbauten von Justizanstalten vorgesehen, weitere 30 Millionen Euro fÃ¼r die Gesundheitsversorgung inhaftierter StraftÃ¤ter.

FPÃ– fordert Abschiebungen

Laut Lausch befinden sich derzeit rund 10.000 HÃ¤ftlinge in Ã¶sterreichischen Justizanstalten, etwa 6.000 davon ohne Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rgerschaft. Statt neuer GefÃ¤ngnisse brauche es konsequente AuÃŸerlandesbringungen auslÃ¤ndischer StraftÃ¤ter:

Wenn sich rund 6.000 auslÃ¤ndische StraftÃ¤ter in Ã¶sterreichischen Haftanstalten befinden, dann muss es mÃ¶glich sein, zumindest 2.000 von ihnen in ihre Heimatstaaten oder HerkunftslÃ¤nder zurÃ¼ckzufÃ¼hren.

Ausgaben verschieben

Ein Hafttag kostet rund 150 Euro. WÃ¼rden 2.000 auslÃ¤ndische StraftÃ¤ter auÃŸer Landes gebracht, spare Ã–sterreich rund 300.000 Euro pro Tag oder etwa 110 Millionen Euro pro Jahr. Dieses Geld solle aus Sicht der FPÃ– in Richter, StaatsanwÃ¤lte, Justizwachebeamte und KanzleikrÃ¤fte flieÃŸen.