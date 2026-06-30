Budget-Loch wÃ¤chst unaufhaltsam weiter: Staatsschulden legen um 13,3 Milliarden Euro zu



Trotz des drakonischen Sparkurses der Verlierer-Ampel bessert sich die desastrÃ¶se Budget-Lage nicht: Die Ã¶sterreichischen Staatsschulden sind im ersten Quartal 2026 deutlich gestiegen. Der Schuldenstand erhÃ¶hte sich zwischen Ende 2025 und Ende MÃ¤rz 2026 um 13,3 Milliarden Euro auf insgesamt 431,4 Milliarden Euro.

Ausgaben deutlich grÃ¶ÃŸer als Einnahmen

Parallel dazu nahm auch die Schuldenquote zu. Lag diese Ende 2025 noch bei 81,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), so betrug sie Ende MÃ¤rz 2026 bereits 83,5 Prozent. Das Ã¶ffentliche Defizit belief sich im ersten Quartal 2026 auf 7,3 Milliarden Euro. Dies entspricht 5,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Den Einnahmen von 60,5 Milliarden Euro standen Ausgaben in HÃ¶he von 67,8 Milliarden Euro gegenÃ¼ber.

Bund macht am meisten Schulden

Der Anstieg der Staatsschulden ist vor allem auf den Bundessektor zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Die Schulden des Bundes erhÃ¶hten sich um 14,1 Milliarden Euro. Diese Entwicklung hÃ¤ngt sowohl mit der Finanzierung des laufenden Defizits als auch mit dem Aufbau zusÃ¤tzlicher LiquiditÃ¤tsreserven zusammen.

Auch auf Ebene der LÃ¤nder und Gemeinden kam es zu einem Anstieg der Verbindlichkeiten. Die Schulden der BundeslÃ¤nder nahmen um 0,7 Milliarden Euro zu, jene der Gemeinden um 0,2 Milliarden Euro. DemgegenÃ¼ber gingen die Verbindlichkeiten der Sozialversicherungen zurÃ¼ck. Vom gesamten Ã¶ffentlichen Defizit entfielen 6,4 Milliarden Euro auf den Bund. Das Gesamtdefizit lag bei 7,3 Milliarden Euro.