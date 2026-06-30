â€žFinger weg von unseren Kindern!â€œ FPÃ– warnt vor ideologischer BelÃ¤stigung von SechsjÃ¤hrigen

Nach zahlreichen Beschwerden von Eltern positionieren sich Bildungssprecher Hermann BrÃ¼ckl und der Bezirksvorsteher-Stellvertreter aus Wien-Simmering, Daniel Eigner (beide FPÃ–), in einer Presseaussendung nun deutlich. Sie kritisieren, dass Volksschulkinder in Wien mit â€žQueer-Themen” konfrontiert werden, wÃ¤hrend die Grundkompetenzen dramatisch einbrechen.

Eltern melden Beschwerden Ã¼ber Pride-Plakate vor Schulen

Mehrere Eltern aus Simmering haben sich bei Daniel Eigner gemeldet. In unmittelbarer NÃ¤he ihrer Schulen warben Plakate fÃ¼r Pride-Month und LGBTQ-Ideologie. Eigner fordert die Stadt Wien auf, dafÃ¼r zu sorgen, dass Kinder von dieser Ideologie verschont bleiben:

SexualitÃ¤t und GeschlechteridentitÃ¤t sollten Privatsache sein und haben im direkten Umfeld von Schulen nichts verloren

Mehr als nur EinzelfÃ¤lle

BrÃ¼ckl sieht darin ein systematisches Problem. Die Wiener Bildungsdirektion bringe Ã¼ber offizielle KanÃ¤le Unterrichtsmaterialien und Projekte in die Schulen, die SechsjÃ¤hrige mit Gender- und Queer-Inhalten konfrontieren. Statt sich auf die dramatischen LeistungseinbrÃ¼che, den massiven Lehrermangel und die Folgen der gescheiterten Massenzuwanderung zu konzentrieren, werde die Volksschule zum ideologischen Versuchslabor einer links-grÃ¼nen Agenda umfunktioniert.

â€žBildungspolitischer Totalschadenâ€œ durch Experimente an Kindern

Wer SechsjÃ¤hrige mit Fragen der GeschlechtsidentitÃ¤t konfrontiere, habe jedes MaÃŸ verloren. Kinder brÃ¤uchten Bildung statt Indoktrination und Leistung statt Ideologie. BrÃ¼ckl kritisiert:

WÃ¤hrend unsere SchÃ¼ler bei Lesen, Schreiben und Rechnen immer weiter zurÃ¼ckfallen, beschÃ¤ftigt sich die Wiener Bildungsdirektion lieber mit ideologischen Experimenten an unseren Kindern. Das ist ein bildungspolitischer Totalschaden

Der freiheitliche Bildungssprecher betont die weltanschauliche NeutralitÃ¤t des Staates. Es sei nicht Aufgabe Ã¶ffentlicher Schulen, Kindern politische oder gesellschaftsideologische Ãœberzeugungen zu vermitteln. Eltern mÃ¼ssten sich darauf verlassen kÃ¶nnen, dass ihre Kinder in der Volksschule die Grundfertigkeiten lernen â€“ und nicht mit den Wunschvorstellungen linker Aktivisten konfrontiert werden.

Aufruf an Minister Wiederkehr: Schluss mit der ideologischen Umerziehung

BrÃ¼ckl und Eigner richten einen klaren Appell an Neos-Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Er solle diesem Treiben umgehend ein Ende setzen und sÃ¤mtliche einschlÃ¤gigen Unterrichtsmaterialien sowie Kooperationen mit ideologisch geprÃ¤gten Vereinen einer umfassenden ÃœberprÃ¼fung unterziehen. â€žUnsere Kinder sind keine Versuchskaninchen fÃ¼r die Gender- und Queer-Ideologieâ€œ, betonen beide. Die Volksschule habe einen klaren Bildungsauftrag: Wissensvermittlung, Sprachkompetenz und LeistungsfÃ¶rderung.