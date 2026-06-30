Vor dem SchÃ¶ffengericht in Feldkirch tobt seit Montag ein Prozess, der einmal mehr die Nachwehen der Corona-Politik offenlegt. Ein Vorarlberger Rechtsanwalt und drei weitere Angeklagte sollen die Ã¶ffentliche Hand um rund 109.000 Euro geschÃ¤digt haben â€“ mit fingierten Rechnungen und Kick-back-Zahlungen, nachdem die staatlichen FÃ¶rderungen fÃ¼r Corona-Tests zurÃ¼ckgingen. Die Staatsanwaltschaft spricht von Betrug und Untreue. Die Verteidigung kontert: Die Vier seien nicht TÃ¤ter, sondern selbst Opfer eines undurchsichtigen Systems geworden, das unter dem enormen Zeitdruck der RegierungsmaÃŸnahmen entstand.

Der Vorwurf der Anklage

Laut Staatsanwaltschaft wickelten die Angeklagten Ã¼ber ein Unternehmen Corona-Tests fÃ¼r das Analyse- und Medizinzentrum (AMZ) ab. Als die FÃ¶rdergelder versiegten, sollen fingierte Rechnungen und sogenannte Kick-back-Zahlungen dafÃ¼r gesorgt haben, dass weiter Geld floss. Die Ermittler sehen darin einen klaren Betrug zu Lasten der Steuerzahler â€“ ein weiteres Kapitel jener dubiosen GeschÃ¤fte, die aus der hektischen und oft chaotischen MaÃŸnahmenpolitik der etablierten KrÃ¤fte hervorgingen. WÃ¤hrend BÃ¼rger und Unternehmer versuchten, in der Krise pragmatisch zu handeln, entstand ein Graubereich, in dem jetzt abgerechnet wird.

Die Verteidigung kontert: Opfer statt TÃ¤ter

Die vier Angeklagten und ihre Verteidiger zeichnen ein vÃ¶llig anderes Bild. Sie seien nicht die Drahtzieher dubioser GeschÃ¤fte, sondern selbst getÃ¤uscht worden. Ein Mitarbeiter des AMZ habe sich als bevollmÃ¤chtigter Vertreter ausgegeben, obwohl er dazu gar nicht berechtigt gewesen sei. Die Angeklagten hÃ¤tten auf die RechtmÃ¤ÃŸigkeit der VertrÃ¤ge vertraut und nichts von den fehlenden Vollmachten gewusst. Unter dem enormen Zeitdruck der Corona-Krise, als die Regierung mit ihren MaÃŸnahmen das ganze Land in Atem hielt, hÃ¤tten sie rasch funktionierende Strukturen fÃ¼r tausende Testungen aufgebaut â€“ genau das, was die BehÃ¶rden damals dringend brauchten.

Was das SchÃ¶ffengericht nun entscheiden muss

Ob wirklich ein Betrug vorlag oder die Angeklagten selbst hereingelegt wurden, muss das SchÃ¶ffengericht in Feldkirch klÃ¤ren. Ein Urteil wird bereits fÃ¼r Donnerstag erwartet. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung fÃ¼r alle vier â€“ doch der Fall wirft ein grelles Licht auf die tieferen WidersprÃ¼che der Corona-Ã„ra. WÃ¤hrend die groÃŸen Profiteure und die Urheber der MaÃŸnahmenpolitik oft ungeschoren davonkamen, droht nun kleinen und mittleren Akteuren die harte Abrechnung.