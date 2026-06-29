Dem Somalier werden nach seiner Amokfahrt am Ealing Broadway unter anderem versuchter Mord und gefÃ¤hrliches Fahren vorgeworfen.

Foto: Martin Addison / wikimediacommons.org (CC BY-SA 2.0)

GroÃŸbritannien

29. Juni 2026 / 15:21 Uhr

FÃ¼nf Verletzte: Somalier raste in Londoner FuÃŸgÃ¤ngerzone

In der belebten EinkaufsstraÃŸe Ealing Broadway im Westen Londons ist am Samstagnachmittag ein Auto in mehrere FuÃŸgÃ¤nger gefahren. FÃ¼nf Menschen wurden verletzt, drei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm einen 34-jÃ¤hrigen Somalier fest; ihm werden gefÃ¤hrliches Fahren und versuchter Mord vorgeworfen.

Amokfahrt fordert fÃ¼nf Verletzte

Der ZusammenstoÃŸ ereignete sich gegen 14.30 Uhr Ortszeit in der NÃ¤he von GeschÃ¤ften und stark frequentierten Passagen. Zwei Verletzte wurden noch am Unfallort behandelt, drei weitere in ein Krankenhaus gebracht. Keine der Verletzungen gilt als lebensbedrohlich.


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Berichten zufolge fuhr das Auto nach dem ZusammenstoÃŸ zunÃ¤chst weiter, bevor es in der NÃ¤he gestoppt werden konnte.

Polizei geht nicht von Terroranschlag aus

Nach den bisher bekannten Erkenntnissen wurden zwar auch Antiterrorermittler eingebunden, die Polizei hÃ¤lt jedoch an ihrer EinschÃ¤tzung fest, dass kein terroristischer Hintergrund vorliegt.

Augenzeugen berichteten von chaotischen Szenen mit Panik und Schreien. Die Gegend wurde zeitweise abgesperrt, spÃ¤ter jedoch wieder freigegeben.

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