FÃ¼nf Verletzte: Somalier raste in Londoner FuÃŸgÃ¤ngerzone

In der belebten EinkaufsstraÃŸe Ealing Broadway im Westen Londons ist am Samstagnachmittag ein Auto in mehrere FuÃŸgÃ¤nger gefahren. FÃ¼nf Menschen wurden verletzt, drei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm einen 34-jÃ¤hrigen Somalier fest; ihm werden gefÃ¤hrliches Fahren und versuchter Mord vorgeworfen.

Amokfahrt fordert fÃ¼nf Verletzte

Der ZusammenstoÃŸ ereignete sich gegen 14.30 Uhr Ortszeit in der NÃ¤he von GeschÃ¤ften und stark frequentierten Passagen. Zwei Verletzte wurden noch am Unfallort behandelt, drei weitere in ein Krankenhaus gebracht. Keine der Verletzungen gilt als lebensbedrohlich.

Berichten zufolge fuhr das Auto nach dem ZusammenstoÃŸ zunÃ¤chst weiter, bevor es in der NÃ¤he gestoppt werden konnte.

Polizei geht nicht von Terroranschlag aus

Nach den bisher bekannten Erkenntnissen wurden zwar auch Antiterrorermittler eingebunden, die Polizei hÃ¤lt jedoch an ihrer EinschÃ¤tzung fest, dass kein terroristischer Hintergrund vorliegt.

Augenzeugen berichteten von chaotischen Szenen mit Panik und Schreien. Die Gegend wurde zeitweise abgesperrt, spÃ¤ter jedoch wieder freigegeben.