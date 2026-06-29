Ã–sterreichs Fremdenverkehr startet stark, doch Urlaub-Euro zieht viele ins Ausland

Der heimische Tourismus ist mit ungewÃ¶hnlich krÃ¤ftigem RÃ¼ckenwind in den Sommer gestartet.

Plus von zwÃ¶lf Prozent bei Ãœbernachtungen

Im Mai 2026 wurden in Ã¶sterreichischen Beherbergungsbetrieben laut vorlÃ¤ufigen Zahlen von Statistik Austria 9,57 Millionen NÃ¤chtigungen und 3,63 Millionen AnkÃ¼nfte registriert.

Das ist ein Plus von zwÃ¶lf Prozent bei den Ãœbernachtungen gegenÃ¼ber dem Mai des Vorjahres â€“ und zugleich der hÃ¶chste Mai-Wert seit Beginn der elektronischen Aufzeichnungen 1973/74.

Viele Feiertage im Mai

Ein wesentlicher Grund fÃ¼r den starken Saisonauftakt war die Lage der Feiertage: Pfingsten fiel heuer in den Mai, ebenso eine Woche der bayerischen Pfingstferien. Das machte sich besonders bei GÃ¤sten aus der Bundesrepublik bemerkbar. GÃ¤ste aus dem Nachbarland kamen im Mai auf 3,42 Millionen NÃ¤chtigungen â€“ ein Zuwachs von 37,3 Prozent. Dahinter folgten die Schweiz und Liechtenstein. Die Ãœbernachtungen Ã¶sterreichischer GÃ¤ste blieben mit 3,28 Millionen hingegen nahezu unverÃ¤ndert.

Auch das bisherige Jahr liegt im Plus

Nicht nur der Mai, auch die Bilanz der ersten fÃ¼nf Monate 2026 fÃ¤llt positiv aus. Bis Ende Mai wurden Ã¶sterreichweit 64,15 Millionen NÃ¤chtigungen gezÃ¤hlt. Das entspricht einem Plus von 2,3 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der AnkÃ¼nfte stieg um 3,3 Prozent auf 18,39 Millionen.

WÃ¤hrend der Inlandstourismus stabil bleibt, kommt das Wachstum vor allem aus der Bundesrepublik Deutschland und dem Ausland. FÃ¼r Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Gastronomie und Freizeitbetriebe ist das ein ermutigendes Signal zum Beginn der Hauptsaison.

Wo der Urlaubs-Euro mehr wert ist

Gleichzeitig steht der Ã–sterreich-Urlaub im Wettbewerb mit Auslandsreisen. Denn fÃ¼r Ã¶sterreichische Reisende spielt 2026 nicht nur das Reiseziel, sondern auch die Kaufkraft eine zentrale Rolle.

Laut Statistik Austria ist der Ã¶sterreichische Urlaubs-Euro in Osteuropa und Teilen des Mittelmeerraums besonders viel wert.

Bulgarien am billigsten

In Bulgarien erhalten Urlauber aus Ã–sterreich fÃ¼r 100 Euro einen Gegenwert von 186 Euro, in RumÃ¤nien von 155 Euro. Auch die TÃ¼rkei bleibt mit 156 Euro Gegenwert ein besonders gÃ¼nstiges Urlaubsziel. Portugal, Spanien, Griechenland, Zypern, Italien und Kroatien liegen ebenfalls unter dem Ã¶sterreichischen Preisniveau.

Norden bleibt teuer, Japan wird gÃ¼nstiger

Anders sieht es bei Reisezielen im Norden Europas aus. Island und die Schweiz gehÃ¶ren weiterhin zu den teuersten Destinationen. FÃ¼r 100 in Ã–sterreich verdiente Euro erhalten Reisende dort nur touristische Leistungen im Wert von 64 beziehungsweise 70 Euro. Auch Norwegen, DÃ¤nemark, Schweden und Irland bleiben vergleichsweise kostspielig.

Bei Fernreisen ist das Bild gemischt. Japan ist fÃ¼r Ã¶sterreichische GÃ¤ste gÃ¼nstiger geworden: Dort liegt der Gegenwert von 100 Euro bei 144 Euro. Grund dafÃ¼r sind unter anderem der schwache Yen und eine geringe Inflation. Australien und Mexiko haben sich hingegen verteuert.

Zustimmung zum Tourismus bleibt hoch

Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor â€“ das ist den Ã–sterreichern bewusst. FÃ¼r das Jahr 2025 weist Statistik Austria einen Tourismusakzeptanzsaldo von plus 37 Prozentpunkten aus. Der Wert blieb damit gegenÃ¼ber 2024 nahezu stabil.

45 Prozent der BevÃ¶lkerung nahmen die Auswirkungen des Tourismus auf ihren Wohnort als Ã¼berwiegend oder eher positiv wahr. Nur acht Prozent sahen Ã¼berwiegend oder eher negative Folgen. Viele Befragte verbinden Tourismus mit wirtschaftlicher StÃ¤rke, ArbeitsplÃ¤tzen, Gastronomie, Infrastruktur und einem besseren lokalen Angebot.

Verkehr und volle Orte als Belastung

Diese Zustimmung ist fÃ¼r die Branche wichtig. Denn Tourismus funktioniert langfristig nicht nur Ã¼ber Buchungszahlen, sondern auch Ã¼ber die Akzeptanz jener Menschen, die in den betroffenen Regionen leben.

Doch die positive Grundstimmung hat Grenzen. Kritisch gesehen werden vor allem ein erhÃ¶htes Verkehrsaufkommen, zu viele Touristen sowie Preissteigerungen durch stÃ¤rkere Nachfrage. Regional unterscheiden sich die EinschÃ¤tzungen deutlich.

Positive Grundstimmung

FÃ¼r die kommende Sommersaison bedeutet das: Die Branche kann optimistisch sein, muss aber aufmerksam bleiben. Der Rekordstart im Mai ist ein starkes Signal. Ob daraus ein nachhaltig erfolgreicher Sommer wird, hÃ¤ngt nicht nur von NÃ¤chtigungszahlen ab, sondern auch davon, ob GÃ¤ste, Betriebe und BevÃ¶lkerung gleichermaÃŸen profitieren.