Beim Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die ElfenbeinkÃ¼ste bei der Weltmeisterschaft 2026 lieferte die ehemalige FuÃŸballlegende und der Weltmeister von 2014, Bastian Schweinsteiger, als ARD-Experte eine direkte EinschÃ¤tzung des gegnerischen Auftretens. Er sprach von einem Spiel, das â€žein bisschen afrikanisch, unorthodox, wild und nicht immer taktisch geprÃ¤gtâ€œ sei. Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, setzte die EmpÃ¶rung ein. Der Trainer der ElfenbeinkÃ¼ste, Emerse FaÃ©, sah darin Rassismus und entfachte eine Debatte, die einmal mehr zeigt, wie schnell selbst nÃ¼chterne Sportanalyse unter ideologischen Verdacht gerÃ¤t.

Der Vorwurf aus der ElfenbeinkÃ¼ste

FaÃ© reagierte prompt und scharf. â€žDas ist traurig. Wir kÃ¶nnten es rassistisch nennen. Als ich seinen Kommentar gehÃ¶rt habe, war ich enttÃ¤uscht.â€œ Mit diesen Worten stellte der ivorische Trainer Schweinsteiger in die Ecke jener, die angeblich alte Stereotype bedienen. Die Formulierungen â€žwildâ€œ und â€žunorthodoxâ€œ wurden ihm als Beleg dafÃ¼r vorgehalten, koloniale Muster zu reproduzieren. Dabei hatte Schweinsteiger nichts anderes getan, als den beobachtbaren Stil einer Mannschaft zu beschreiben â€“ so, wie Experten es seit Jahrzehnten tun, wenn sie taktische und kulturell geprÃ¤gte Unterschiede auf dem Platz benennen.

Schweinsteigers klare Antwort

Der Weltmeister von 2014 wies den Vorwurf umgehend zurÃ¼ck. Er habe ausschlieÃŸlich Ã¼ber den FuÃŸballstil gesprochen und keinesfalls Menschen oder Spieler persÃ¶nlich angegriffen. Selbst die ARD stellte sich hinter ihren Experten und sah in den Ã„uÃŸerungen keinen Rassismus. Damit stand Schweinsteiger nicht allein. Ein erfahrener LeistungstrÃ¤ger, der mit Deutschland 2014 den Titel holte, wird fÃ¼r eine sachliche Vorab-Analyse attackiert â€“ wÃ¤hrend die deutsche Mannschaft das Spiel letztlich mit 2:1 fÃ¼r sich entschied. Die Verteidigung macht deutlich: Hier ging es nicht um Personen, sondern um die realistische EinschÃ¤tzung eines Gegners.

Spiegel verbreitet antiweiÃŸe Mythen

Der Spiegel griff den Fall auf und schrieb, hinter Zuschreibungen wie â€žwildâ€œ und â€žunberechenbarâ€œ stÃ¼nden Stereotype, die Ã¤lter seien als der FuÃŸball und rassistische, koloniale Wurzeln hÃ¤tten. Solche Kommentare bedienen das vertraute Muster: Jede Beschreibung kultureller oder stilistischer Eigenheiten wird schnell zur Gefahr fÃ¼r die eigene Deutungshoheit erklÃ¤rt. Statt die Analyse als Beitrag zur sportlichen Vorbereitung zu wÃ¼rdigen, wird sie zum Anlass fÃ¼r moralische EmpÃ¶rung.