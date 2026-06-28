Elke Kahr

Die KPÃ– von Elke Kahr bleibt stÃ¤rkste Kraft im Grazer Gemeinderat.

Foto: Silvana Weidinger / Wikimedia / (CC BY-SA 4.0)

Graz-Wahl 2026

28. Juni 2026 / 18:41 Uhr

KPÃ– klar stÃ¤rkste Kraft, FPÃ– legt zu; Ã–VP, SPÃ– und GrÃ¼ne lassen Federn

Die KPÃ– liegt bei der Grazer Gemeinderatswahl laut erster Hochrechnung klar an der Spitze. Mit 35,8 Prozent erreicht die Partei von BÃ¼rgermeisterin Elke Kahr einen deutlichen Vorsprung auf die Ã¼brigen politischen KrÃ¤fte.

DesastrÃ¶se Ergebnisse fÃ¼r SPÃ– und Neos

An zweiter Stelle folgt die Ã–VP, die auf 25,6 Prozent kommt. Dahinter positionieren sich die GrÃ¼nen mit 13,9 Prozent sowie die FPÃ– mit 12,1 Prozent. Deutlich abgeschlagen liegen SPÃ– und Neos, die laut Hochrechnung 6,1 beziehungsweise 4,8 Prozent erreichen.


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FPÃ– legt zu, Ã–VP, SPÃ– und GrÃ¼ne verlieren

Im 48 Sitze umfassenden Gemeinderat spiegelt sich dieses Ergebnis auch in der Mandatsverteilung wider. Die KPÃ– kommt auf 18 Mandate und gewinnt damit drei Sitze hinzu. Die Ã–VP hÃ¤lt kÃ¼nftig bei zwÃ¶lf Mandaten und verliert eines. Die GrÃ¼nen bÃ¼ÃŸen zwei Mandate ein und sind nun mit sieben vertreten. Die FPÃ– legt leicht zu und erreicht sechs Mandate. Die SPÃ– fÃ¤llt weiter zurÃ¼ck und stellt nur noch drei GemeinderÃ¤te. Die NEOS bleiben unverÃ¤ndert bei zwei Mandaten.

KPÃ– und GrÃ¼ne haben knappe Mehrheit

Damit verfÃ¼gt die bisherige Koalition aus KPÃ–, GrÃ¼nen und SPÃ– weiterhin Ã¼ber eine stabile Mehrheit von 28 der insgesamt 48 Mandate. Rechnerisch wÃ¤re fÃ¼r die KPÃ– sogar eine knappe Mehrheit gemeinsam mit den GrÃ¼nen ausreichend, die zusammen auf 25 Sitze kommen.

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