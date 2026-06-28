KPÃ– klar stÃ¤rkste Kraft, FPÃ– legt zu; Ã–VP, SPÃ– und GrÃ¼ne lassen Federn

Die KPÃ– liegt bei der Grazer Gemeinderatswahl laut erster Hochrechnung klar an der Spitze. Mit 35,8 Prozent erreicht die Partei von BÃ¼rgermeisterin Elke Kahr einen deutlichen Vorsprung auf die Ã¼brigen politischen KrÃ¤fte.

DesastrÃ¶se Ergebnisse fÃ¼r SPÃ– und Neos

An zweiter Stelle folgt die Ã–VP, die auf 25,6 Prozent kommt. Dahinter positionieren sich die GrÃ¼nen mit 13,9 Prozent sowie die FPÃ– mit 12,1 Prozent. Deutlich abgeschlagen liegen SPÃ– und Neos, die laut Hochrechnung 6,1 beziehungsweise 4,8 Prozent erreichen.

FPÃ– legt zu, Ã–VP, SPÃ– und GrÃ¼ne verlieren

Im 48 Sitze umfassenden Gemeinderat spiegelt sich dieses Ergebnis auch in der Mandatsverteilung wider. Die KPÃ– kommt auf 18 Mandate und gewinnt damit drei Sitze hinzu. Die Ã–VP hÃ¤lt kÃ¼nftig bei zwÃ¶lf Mandaten und verliert eines. Die GrÃ¼nen bÃ¼ÃŸen zwei Mandate ein und sind nun mit sieben vertreten. Die FPÃ– legt leicht zu und erreicht sechs Mandate. Die SPÃ– fÃ¤llt weiter zurÃ¼ck und stellt nur noch drei GemeinderÃ¤te. Die NEOS bleiben unverÃ¤ndert bei zwei Mandaten.

KPÃ– und GrÃ¼ne haben knappe Mehrheit

Damit verfÃ¼gt die bisherige Koalition aus KPÃ–, GrÃ¼nen und SPÃ– weiterhin Ã¼ber eine stabile Mehrheit von 28 der insgesamt 48 Mandate. Rechnerisch wÃ¤re fÃ¼r die KPÃ– sogar eine knappe Mehrheit gemeinsam mit den GrÃ¼nen ausreichend, die zusammen auf 25 Sitze kommen.