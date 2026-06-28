â€žCitizen Vigilanteâ€œ: Wie Musk den â€žverbotenenâ€œ RÃ¤cher-Film zum Gratis-Hit machte

Eine junge Mutter wird in einer ungenannten europÃ¤ischen Stadt vor den Augen ihres kleinen Sohnes von einem Migranten erstochen. Der neue Film â€žCitizen Vigilanteâ€œ von Uwe Boll mit Armie Hammer beginnt genau mit dieser Szene. Ein Mann, der das Versagen von Justiz und Politik nicht mehr ertrÃ¤gt, nimmt das Recht in die eigene Hand und jagt die TÃ¤ter â€“ viele von ihnen Migranten, die der Staatsgewalt entkommen sind. In Deutschland bekam der Streifen keine FSK-Freigabe. Auf X erreichte er trotzdem innerhalb weniger Stunden ein Millionenpublikum.

Der Plot, der die etablierten Narrative trifft

Der Film, erzÃ¤hlt von Michael Sanders, handelt von einem ehemaligen US Army-Offizier, der in Europa lebt und zum Vigilanten wird. Nach der brutalen Tat an der Mutter hÃ¤ufen sich Meldungen Ã¼ber die Angst in der BevÃ¶lkerung. Frauen meiden die Nacht, Eltern sorgen sich um ihre Kinder. Sanders trifft auf Opfer, deren Peiniger milde oder gar keine Strafen erhalten haben. Er handelt dort, wo der Apparat versagt â€“ bei Messerstechereien, Vergewaltigungen und kriminellen Banden. Inspiriert ist die Geschichte unter anderem von realen FÃ¤llen wie der Gruppenvergewaltigung eines 14-jÃ¤hrigen MÃ¤dchens in Hamburg 2016, bei der die TÃ¤ter mit milden Strafen davonkamen und Teile der Medien die TÃ¤ter-Opfer-Perspektive verkehrten. Boll zeigt einen Mann, der nicht mehr auf den Rechtsstaat wartet, weil der in seinen Augen lÃ¤ngst kapituliert hat.

Der Streifen ist kein Hochglanz-Hollywood-Produkt. Er ist direkt, brutal und ungeschÃ¶nt. Genau das macht ihn fÃ¼r viele in den etablierten Institutionen unertrÃ¤glich. Statt abstrakter Debatten Ã¼ber â€žHassredeâ€œ zeigt er konkrete Gewalt und die Folgen eines gescheiterten Integrationsmodells. Die Zuschauer sollen spÃ¼ren, was es bedeutet, wenn der Staat seine BÃ¼rger nicht mehr schÃ¼tzt.

Die FSK-Entscheidung: Jugendschutz oder politische Blockade?

Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft verweigerte dem Film in zwei AnlÃ¤ufen jede Altersfreigabe â€“ auch ab 18 Jahren. Uwe Boll sprach von einer â€ždeliberate censorship decisionâ€œ. Er hatte einen Anwalt eingeschaltet, doch das Gremium entschied mit sechs zu zwei Stimmen gegen ihn. BegrÃ¼ndung laut Boll: â€žinciting violence against migrantsâ€œ. Praktisch bedeutet das: Keine regulÃ¤re Kinoauswertung in Deutschland. Wer den Film sehen will, muss sich eine Blu-ray aus Ã–sterreich oder der Schweiz besorgen.

Boll selbst konterte die Nazi-VorwÃ¼rfe, die sofort kamen:

I am not a Nazi!(…) If you look at what happened in Hamburg, where the rapists walked free without any penalty, the coverage in the media was like “Oh, the poor perpetrators”. There is a huge difference between so-called “hate speech” and stabbing people in the neck. But facts donâ€™t matter anymore.

Die FSK selbst betont, es handle sich nicht um ein Verbot. Rechtlich bleibt der Film fÃ¼r Erwachsene zugÃ¤nglich. Die praktische Wirkung ist jedoch eine klare EinschrÃ¤nkung der Verbreitung. Genau das kritisieren Boll und seine UnterstÃ¼tzer als Zensur durch die HintertÃ¼r.

Musk schlÃ¤gt zurÃ¼ck â€“ und macht den Film zum Gratis-Hit

Am Donnerstag stellte der offizielle Film-Account den kompletten Streifen fÃ¼r 48 Stunden kostenlos auf X bereit. Plattformbesitzer Elon Musk griff ein. Er teilte den Film Ã¼ber sein Konto mit rund 240 Millionen Followern und sorgte so fÃ¼r eine explosionsartige Reichweite. Was in deutschen Kinos und auf groÃŸen Plattformen blockiert wurde, landete plÃ¶tzlich direkt auf den Smartphones und Bildschirmen der Menschen. Musk kommentierte in einem Reply zu einem Post Ã¼ber die Charts-Erfolge des Films knapp und treffend: â€žCitizen Vigilante 2 will be even better.â€œ

Boll kÃ¼ndigte kurz darauf selbst eine Fortsetzung fÃ¼r 2027 an. Der sogenannte Streisand-Effekt schlug voll zu. Der Versuch, den Film klein zu halten, katapultierte ihn ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Auf einmal sprachen Millionen Ã¼ber einen Thriller, den die etablierten Medien und Kontrollinstanzen lieber totgeschwiegen hÃ¤tten. Musk positionierte sich damit einmal mehr als Gegenspieler zu staatlichen und halbstaatlichen Zensurmechanismen. Wo traditionelle Gatekeeper Inhalte filtern, die nicht ins Narrativ passen, Ã¶ffnet seine Plattform das Tor.