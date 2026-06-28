FÃ¼r die Freiheitlichen steht fest: Ã–VP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner hat bei der Krisenvorsorge fÃ¼r die Bundesheer-Kasernen versagt.

Foto: U.S. Air National Guard photo by Master Sgt. Ryan Campbell / wikimediacommons.org (Public Domain)

Bundesheer

28. Juni 2026 / 14:09 Uhr

Verteidigungsministerium versagt: Nur 59 Bundesheer-Kasernen autark

Das Bundesheer wird sein vor fÃ¼nf Jahren ausgegebenes Ziel der Kasernenautarkie â€“ also die FÃ¤higkeit militÃ¤rischer Liegenschaften, sich im Krisen- oder Katastrophenfall selbst zu versorgen â€“ verfehlen. Anstatt der geplanten 94 autarken Einrichtungen waren Ende 2025 nur 39 versorgungsunabhÃ¤ngig, berichtete das Ã–1– â€žMorgenjournalâ€œ. Inzwischen sind es 59.

Blackout-Gefahr und Krisen bedrohen auch Kasernen

Nur als â€žVersagen von Ã–VP-Verteidigungsministerin Klaudia Tannerâ€œ kÃ¶nne man das bewerten, befand FPÃ–-Zivilschutzsprecher Alois Kainz. Dass Jahre nach der Zielsetzung nicht einmal zwei Drittel der Kasernen autark sind, sei â€žgrob fahrlÃ¤ssigâ€œ. Das VersÃ¤umnis sei â€žumso gravierender, als die Bedrohung durch einen Blackout oder andere Krisenszenarien realer denn je seiâ€œ.


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FPÃ–-Anfragen wiesen schon vor Jahren auf Problem hin

Er verwies darauf, dass seine parlamentarischen Anfragen in den vergangenen Jahren bereits auf Defizite hingewiesen hatten und die aktuelle Lage nun auch in Berichten bestÃ¤tigt wurde. Die Regierung komme in diesem Bereich nur langsam voran und habe die Situation nicht im Griff.

Keine VerzÃ¶gerungen mehr

Kainz forderte daher von Verteidigungsministerin Tanner deutlich mehr Tempo bei der Umsetzung entsprechender MaÃŸnahmen. Die Autarkie der Kasernen sei ein zentraler Faktor fÃ¼r die Sicherheits- und Krisenvorsorge Ã–sterreichs, weshalb die Regierung die bisherigen VerzÃ¶gerungen nicht lÃ¤nger hinnehmen dÃ¼rfe.

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