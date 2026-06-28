Masken- und andere Corona-AffÃ¤ren: Wird U-Ausschuss fÃ¼r Politiker Sargnagel?

Im Herbst ist es also so weit: Da kommt der von den Freiheitlichen versprochene Corona-U-Ausschuss mit Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch als FraktionsfÃ¼hrerin der FPÃ–. Schon jetzt beginnt das groÃŸe Politiker-Zittern. Zu GefÃ¤ngnisstrafen wie in Spanien, wo ein Sozialist wegen der Masken-AffÃ¤re 24 Jahre hinter Gittern muss, wird es in Ã–sterreich wohl nicht kommen.Â

Aufarbeitung mÃ¼sste im allgemeinen Interesse sein

Aber wer weiÃŸ, was da noch alles auf den Tisch kommt? Als der Ibiza-U-Ausschuss von der Ã–VP ins Leben gerufen wurde, konnte auch keiner ahnen, dass dieser ausgerechnet in den Reihen der Ã–VP zu RÃ¼cktritten fÃ¼hrte. â€žEigentlich mÃ¼sste die Aufarbeitung der CoV-Zeit im allgemeinen Interesse seinâ€œ, sagte Politologe Peter Filzmaier gegenÃ¼ber dem ORF. Doch vonseiten der Ã–VP und der GrÃ¼nen, die in der Corona-Zeit die Regierung bildeten, wird schon jetzt versucht, die Untersuchung schlechtzureden.Â

Ã–VP und GrÃ¼ne machen Ausschuss madig

Einmal mehr ergreift hier Ã–VP-Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger das Wort: Sollte die FPÃ– einen Covid-U-Ausschuss beantragen, werde sich zeigen, ob es ihr um seriÃ¶se AufklÃ¤rung oder einmal mehr um parteipolitische Inszenierung geht, sagte er. Und einmal mehr beschuldigt er die Freiheitlichen, â€žwertvolle parlamentarische Ressourcenâ€œ zu missbrauchen. Und vonseiten der GrÃ¼nen wird gar behauptet, dass die FPÃ– mit dem Ausschuss â€žalte VerschwÃ¶rungserzÃ¤hlungen neu aufwÃ¤rmenâ€œ und die Gesellschaft â€žweiter spaltenâ€œ wolle.

FamiliÃ¤re Verbindungen im Bundeskanzleramt

Anscheinend sind die beiden Parteien an AufklÃ¤rung nicht wirklich interessiert. Dabei gibt es vieles zu hinterfragen. Man erinnere sich nur an den Masken-Skandal der â€žHygiene Austriaâ€œ, wo offenbar Millionen chinesische Masken auf Ã¶sterreichische QualitÃ¤tsprodukte umetikettiert wurden. Wie berichtet, sollen Schwarzarbeiter beschÃ¤ftigt worden sein, es gab einen Betrugsverdacht und eine geheimnisvolle Liechtensteiner Stiftung, die Rechnungen bezahlte. SchlieÃŸlich fÃ¼hrte der Skandal direkt ins Bundeskanzleramt von Sebastian Kurz, wo familiÃ¤re Verbindungen zum Vorschein kamen.

Fette Gage fÃ¼r COFAG-Chef

AufklÃ¤rungsbedarf gibt es vor allem beim sogenannten Covid-19-Finanzierungsfonds. Berichte Ã¼ber fette GehaltserhÃ¶hungen fÃ¼r den grÃ¼nen COFAG-Chef machten genauso die Runde wie der COFAG-Geldregen fÃ¼r das Hotel eines Ã–VP-Abgeordneten oder die Meldung, dass auch die Nehammer-Familie zu den COFAG-Profiteuren zÃ¤hlte.

Und das alles ist nur die Spitze des Eisbergs. Hinterfragen mÃ¼sste man ja auch, ob die Schul- und ParkschlieÃŸungen sinnvoll gewesen sind und ob die Impfpflicht tatsÃ¤chlich der Weisheit letzter Schluss war.