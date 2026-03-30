â€žMenschenversuch mit 60.000 Totenâ€œ: Machten sich Politiker der â€žImpftragÃ¶dieâ€œ schuldig?

â€žDer Wegscheiderâ€œ hat am Samstag auf ServusTV die Corona-Aufarbeitung im deutschen Bundestag zum Thema gemacht, die in Ã–sterreich noch auf sich warten lÃ¤sst. Bei der satirischen Analyse verging aber vielen das Lachen.Â

Anders als in Ã–sterreich, wo die FPÃ– einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Aufarbeitung vorbereitet, gibt es in Deutschland bereits ein Tribunal Ã¼ber die Impfpolitik der Bundesregierung. In der Corona-Enquete-Kommission wird mit der Politik und den GesundheitsbehÃ¶rden hart abgerechnet.

Verantwortlich fÃ¼r Zunahme an Krebskrankheiten

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â€žDer Wegscheiderâ€œ richtete dabei den Blick auf den Toxikologen Helmut Sterz, der bis zu seiner Pensionierung 2007 bei Pfizer Deutschland tÃ¤tig gewesen ist. Er sagte unumwunden, dass der neuartige mRNA-Impfstoff Corminaty von Biontech bei weitem nicht intensiv getestet worden wÃ¤re. Er klagte an, dass die beschleunigte Zulassung ein â€žMenschenversuchâ€œ gewesen sei. Sterz machte die Impfung fÃ¼r die Zunahme von Krebskrankheiten und sogar die stark gesunkene Geburtenrate in Europa verantwortlich, sprach von 60.000 Todesopfern allein durch Impffolgen. Die Technologie mÃ¼sse â€žsofort verbotenâ€œ werden, forderte Sterz, die GesundheitsbehÃ¶rden hÃ¤tten sich einer â€žImpftragÃ¶dieâ€œ schuldig gemacht.

Long-Covid kann auch durch Impfung kommen

Der Toxikologe war von der AfD in die Corona-Enquete-Kommission geladen worden. Dass der frÃ¼here SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach den Darstellungen von Sterz widersprach, indem er meinte, dass Deutschland durch die Impfungen verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig gut durch die Pandemie gekommen sei, konnte Ã¼ber seine eigenen Zweifel, ob alles perfekt gelaufen ist, nicht hinwegtÃ¤uschen. Lauterbach selbst sagte im September 2024 bei einem Runden Tisch in Berlin, dass Long Covid auch â€ždurch die Impfung kommenâ€œ kÃ¶nne.Â

All das, was jetzt in Deutschland zutage tritt, verheiÃŸt nichts Gutes fÃ¼r den Corona-U-Ausschuss, der auf Antrag der Freiheitlichen durchgefÃ¼hrt wird. Im Fokus der Untersuchung wird dabei auch sein, wer an der Pandemie und bei der Maskenproduktion abkassiert hat.