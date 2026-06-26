In DÃ¤nemark kÃ¶nnte der islamische Gebetsruf bald der Vergangenheit angehÃ¶ren (Symbolbild).

Foto: David McEachan / pexels.com

DÃ¤nemark

26. Juni 2026 / 11:33 Uhr

Regierung befÃ¼rchtet Islamisierung: DÃ¤nemark will Muezzin-Ruf verbieten lassen

Die sozialdemokratische Regierung von MinisterprÃ¤sidentin Mette Frederiksen prÃ¼ft, ob der islamische Gebetsruf per Lautsprecher landesweit verboten werden kann.

Moslem-Ruf hat â€žkeinen Platz in DÃ¤nemarkâ€œ

Angetrieben wird die Debatte von Einwanderungs- und Integrationsminister Morten BÃ¸dskov. Er erklÃ¤rte, der Gebetsruf habe â€žkeinen Platz in DÃ¤nemarkâ€œ und warnte vor einer â€žschleichenden Islamisierungâ€œ des Ã¶ffentlichen Raums.


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Der Adhan, der fÃ¼nfmal tÃ¤glich zum Gebet ruft, ist in DÃ¤nemark bislang nicht flÃ¤chendeckend verboten. In Teilen des Landes, darunter in Kopenhagen, wird die Ausstrahlung Ã¼ber Lautsprecher jedoch schon heute durch lokale LÃ¤rmschutzregeln stark eingeschrÃ¤nkt oder praktisch verhindert.

DÃ¤nische Sozialdemokraten als Vorbild fÃ¼r europÃ¤ische Genossen

Der VorstoÃŸ reiht sich in die seit Jahren strenge Migrations- und Integrationspolitik der dÃ¤nischen Sozialdemokraten ein. Die Regierung hat zuletzt wiederholt auf hÃ¤rtere Abschieberegeln, strengere Asylverfahren und eine noch restriktivere Linie gegenÃ¼ber auslÃ¤ndischen StraftÃ¤tern gesetzt.

Rechtlich ist ein pauschales Verbot allerdings umstritten. Die dÃ¤nische Verfassung schÃ¼tzt die Religionsfreiheit, weshalb Experten mit einer intensiven PrÃ¼fung rechnen; ein selektives Verbot nur fÃ¼r den islamischen Gebetsruf kÃ¶nnte besonders schwer zu begrÃ¼nden sein.

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