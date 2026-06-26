In Berlin wird immer wieder deutlich, was in der Bundesrepublik so alles schieflÃ¤uft. In der Hauptstadt passieren mehr Straftaten als in ganz Polen und werden mehr Migranten eingebÃ¼rgert als in ganz Rotchina. Gleichzeitig kÃ¶nnte nun bald eine Wasserknappheit drohen.

Wasserverbrauch steigt

Der Sommer schlÃ¤gt dieses Jahr besonders hart zu. Vielerorts ist es tagsÃ¼ber um die 40 Grad heiÃŸ. Das fÃ¼hrt bereits zu hitzebedingten S-Bahn-AusfÃ¤llen in Berlin, was zwar schlimm aber fÃ¼r viele Berliner nicht weiter Ã¼berraschend ist. Die BÃ¼rger scherzen gerne: “Die vier Erzfeinde der S-Bahn: FrÃ¼hling, Sommer, Herbst und Winter.” Man ist dieses Theater also gewohnt.

Weitaus weniger lustig wird es, wenn eine Wasserknappheit droht. Stephan Natz, Sprecher der Berliner Wasserbetriebe, erklÃ¤rte: Der Wasserverbrauch steige gerade natÃ¼rlich krÃ¤ftig an. Allerdings wies er darauf hin, dass derzeit noch niemand mit EinschrÃ¤nkungen rechnen mÃ¼sse. Jedoch gilt das nur fÃ¼r 2026. 2030 wird nÃ¤mlich eine wichtige Wasserquelle fÃ¼r Berlin wegfallen.

2030 fÃ¤llt Wasserquelle weg

Dazu muss man wissen, dass Berlins Wasserversorgung vor allem Ã¼ber das Grundwasser lÃ¤uft, welches in den Wasserwerken gereinigt wird. Zu “70 Prozent kommt das Berliner Trinkwasser aus der sogenannten Uferfiltration â€“ also aus Wasser, das aus Spree und Havel ins Erdreich versickert”. Und genau deswegen wird der Kohleausstieg in der Lausitz bald zum Problem. Denn bisher wurde dort zum Trockenhalten der Tagebaue stÃ¤ndig Grundwasser abgepumpt. Besagtes Grundwasser wurde in die Spree eingespeist. Wenn jedoch 2030 der letzte Brandenburger Tagebau wegen der grÃ¼nlinken Klimaschutzagenda wegfÃ¤llt, fÃ¤llt auch diese Wasserquelle weg.

Einen Ersatz gibt es nicht. Berlin wird also ab 2030 aus angeblichen UmweltschutzgrÃ¼nden weniger Trinkwasser zur VerfÃ¼gung haben. Und das in einer Stadt, die Jahr fÃ¼r Jahr durch Zuwanderung mehr und mehr Einwohner bekommt. Ob die Berliner Altparteienpolitiker in vier Jahren eine LÃ¶sung fÃ¼r diese drohende Gefahr finden, bleibt abzuwarten.