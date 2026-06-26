In Brandenburg kÃ¶nnte die AfD mit Torsten Arndt bald einen Landrat stellen. Die Wahl findet am kommenden Sonntag statt und derzeit ist noch alles mÃ¶glich, da beide Kandidaten im ersten Wahlgang rund 30 Prozent erhielten.

Foto: Landtag Brandenburg

Brandenburg

26. Juni 2026 / 10:29 Uhr

Einzug in Stichwahl: Bekommt AfD bald den zweiten Landrat?

Im brandenburgischen Ostprignitz-Ruppin gelang der AfD der Einzug in die Stichwahl um das Amt des Landrats. Der AfD-Landtagsabgeordneten Torsten Arndt fordert hierbei den SPD-Amtsinhaber Ralf Reinhardt heraus, der ebenfalls in die Stichwahl einzog.

Noch ist alles offen

Reinhardt wird dabei von CDU und GrÃ¼nen unterstÃ¼tzt, wÃ¤hrend das Ã¶rtliche BSW zum Wahlboykott aufruft. Sollte Arndt trotz des Gegenwinds durch die Altparteien gewinnen, wÃ¼rde die AfD damit den ersten Landrat in Brandenburg und nach Robert Sesselmann im Kreis Sonneberg in ThÃ¼ringen den zweiten bundesweit stellen. Reinhardt erreichte im ersten Durchgang 34,7 Prozent der Stimmen, wÃ¤hrend AfD-Kandidat Arndt 30,3 Prozent bekam.


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Der parteilose Einzelbewerber Thomas Kresse kam auf 23,9 Prozent und Ronald Mundt von der Freien WÃ¤hlergemeinschaft Prignitz-Ruppin auf 11,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,4 Prozent. Sollten AnhÃ¤nger des Einzelbewerbers oder der Freien WÃ¤hlergemeinschaft, die sich bisher nicht fÃ¼r eine Wahl Reinhardts ausgesprochen haben, in groÃŸer Zahl die Entscheidung fÃ¤llen dem oppositionellen AfD-Kandidaten ihre Stimmen zu geben, kÃ¶nnte dieser die Stichwahl am kommenden Sonntag gewinnen. Dies ist nicht undenkbar, denn immerhin wollten die WÃ¤hler von Kresse und Mundt den SPD-Politiker schlieÃŸlich abwÃ¤hlen.

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