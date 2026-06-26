Einzug in Stichwahl: Bekommt AfD bald den zweiten Landrat?

Im brandenburgischen Ostprignitz-Ruppin gelang der AfD der Einzug in die Stichwahl um das Amt des Landrats. Der AfD-Landtagsabgeordneten Torsten Arndt fordert hierbei den SPD-Amtsinhaber Ralf Reinhardt heraus, der ebenfalls in die Stichwahl einzog.

Noch ist alles offen

Reinhardt wird dabei von CDU und GrÃ¼nen unterstÃ¼tzt, wÃ¤hrend das Ã¶rtliche BSW zum Wahlboykott aufruft. Sollte Arndt trotz des Gegenwinds durch die Altparteien gewinnen, wÃ¼rde die AfD damit den ersten Landrat in Brandenburg und nach Robert Sesselmann im Kreis Sonneberg in ThÃ¼ringen den zweiten bundesweit stellen. Reinhardt erreichte im ersten Durchgang 34,7 Prozent der Stimmen, wÃ¤hrend AfD-Kandidat Arndt 30,3 Prozent bekam.

Der parteilose Einzelbewerber Thomas Kresse kam auf 23,9 Prozent und Ronald Mundt von der Freien WÃ¤hlergemeinschaft Prignitz-Ruppin auf 11,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,4 Prozent. Sollten AnhÃ¤nger des Einzelbewerbers oder der Freien WÃ¤hlergemeinschaft, die sich bisher nicht fÃ¼r eine Wahl Reinhardts ausgesprochen haben, in groÃŸer Zahl die Entscheidung fÃ¤llen dem oppositionellen AfD-Kandidaten ihre Stimmen zu geben, kÃ¶nnte dieser die Stichwahl am kommenden Sonntag gewinnen. Dies ist nicht undenkbar, denn immerhin wollten die WÃ¤hler von Kresse und Mundt den SPD-Politiker schlieÃŸlich abwÃ¤hlen.