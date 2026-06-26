AfD lÃ¤dt zu Demokratiekongress in Berlin

Die AfD veranstaltet am heutigen Freitag sowie am Samstag ihren ersten Demokratiekongress. Wie die patriotische Partei diesbezÃ¼glich auf ihrer Webseite kundtat, lud sie dazu unter dem Motto “Meinungsfreiheit â€“ Medien â€“ Menschenrechte” nach Berlin ein.

Viele patriotische GÃ¤ste erwartet

Thema soll unter anderem der Digital Services Act (DSA) sowie dessen Auswirkungen sein. Auch die Rolle unabhÃ¤ngiger Medien sowie Fragen der parlamentarischen Freiheit und des Schutzes grundlegender BÃ¼rgerrechte sollen besprochen werden. DafÃ¼r hat die AfD hochkarÃ¤tige GÃ¤ste geladen.

So soll der ehemalige PrÃ¤sident von Tschechien, VÃ¡clav Klaus, teilnehmen. Aus der Medienwelt kommen Holger Friedrich (Berliner Zeitung und Ostdeutsche Allgemeine) und Weltwoche-Chefredakteur Roger KÃ¶ppel. Ebenfalls teilnehmen werden FPÃ–-Mandatarin Susanne FÃ¼rst, der ehemalige PrÃ¤sident des Bundesamtes fÃ¼r Verfassungsschutz Hans-Georg MaaÃŸen, der Medienwissenschaftler Michael Meyen, die Publizistin Ulrike GuÃ©rot und der Unternehmer Alexander von Bismarck. Zahlreiche weitere Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Medien wÃ¼rden erwartet, so die AfD.

EU ist eine Gefahr fÃ¼r Redefreiheit

Die zu den Eingeladenen gehÃ¶rende Berliner Zeitung sprach von 500 GÃ¤sten und 50 Journalisten, die teilnehmen. Der erste Kongresstag beginnt heute Nachmittag mit GruÃŸworten von den AfD-Sprechern Alice Weidel und Tino Chrupalla. Danach soll VÃ¡clav Klaus die ErÃ¶ffnungsrede halten. Sein Thema lautet “Die EU als Gefahr fÃ¼r die Freiheit der Rede in Europa”. Im Anschluss spricht Tomio Okamura, PrÃ¤sident des tschechischen Abgeordnetenhauses und Vorsitzender der Partei Freiheit und direkte Demokratie, Ã¼ber parlamentarische Freiheit aus europÃ¤ischer Perspektive.

Der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg MaaÃŸen soll danach Ã¼ber “EU-Sanktionen und das Risiko staatlicher Ãœbergriffe gegenÃ¼ber BÃ¼rgern” sprechen. Dann ist eine Podiumsdiskussion zum “Stand der Meinungsfreiheit in der EU” geplant.

Auch Ulrich Siegmund wird erwartet

Der nÃ¤chste Kongresstag soll mit dem Vortrag “Perspektive Medien” von Weltwoche-Chef Roger KÃ¶ppel beginnen. Danach ist Dieter Stein von der Jungen Freiheit angekÃ¼ndigt. Er mÃ¶chte Ã¼ber die “Gefahr fÃ¼r Demokratie, Medien und Parlamentarismus durch ein immer autoritÃ¤rer agierendes Establishment” reden. Im Anschluss sprechen der Medienwissenschaftler Michael Meyen und Ulrike GuÃ©rot unter dem Motto “Perspektive Wissenschaft” Ã¼ber ihre Forschung.

Nach diesen VortrÃ¤gen soll es eine Podiumsdiskussion Ã¼ber die Redefreiheit in Deutschland geben, an der auch der AfD-Spitzenkandidat von Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, teilnehmen soll. Dann sind mehrere GesprÃ¤chsforen geplant, in denen es um Zensur, den Rundfunkbeitrag, den Medienstaatsvertrag sowie weitere meinungsfreiheitsrelevante Themen gehen soll.

FPÃ–-Politikerin hÃ¤lt Abschlussrede

Auch der Volksverhetzungsparagraf, wegen dem immer wieder Menschen wegen Worten politisch in der BRD verfolgt werden, soll thematisiert werden. Zu diesen GesprÃ¤chsforen wird der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau erwartet.

Auch von Bismarck und MaaÃŸen werden an den Foren teilnehmen. Am Ende der zweitÃ¤tigen Veranstaltung soll die FPÃ–-Politikerin Susanne FÃ¼rst eine Abschlussrede halten.