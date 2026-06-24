Der neue Film von Uwe Boll wird von der FSK quasi verboten. Zwar ist es nicht illegal den Film zu zeigen oder zu verkaufen, aber wegen der FSK-Einstufung wird das nun in der BRD kaum jemand tun.

Foto: "Zensur". Copyright by Julius Hunter

FSK

24. Juni 2026 / 09:50 Uhr

â€žCitizen Vigilanteâ€œ vor dem Aus? FSK verweigert Freigabe

Der deutsche Regisseur Uwe Boll hat einen neuen Film gemacht. Er heiÃŸt “Citizen Vigilante” und greift aktuelle gesellschaftliche Themen der BRD auf.

Rache und Selbstjustiz

Ã„hnlich wie bei den John-Wick-Filmen mit Keanu Reeves geht es um Rache und Selbstjustiz. Reeves killt als John Wick alleine im ersten Teil 77 Menschen, weil sein Hund ermordet wurde. Scheinbar kein Problem fÃ¼r die FSK-Beamten und da laut Grundgesetz jeder das Recht auf Meinungs- sowie Kunstfreiheit hat, sollte es auch kein Problem sein.


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Doch Bolls neuer Film ist fÃ¼r die FSK-Leute offenbar ein Problem. Denn anders als bei “John Wick” wird in “Citizen Vigilante” nicht gegen die russische Mafia gekÃ¤mpft, sondern es werden migrantische Gruppenvergewaltiger, korrupte Polizisten, Richter und Politiker ermordet. Etwas was der sogenannten “Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft” anscheinend nicht gefÃ¤llt. Und so verweigerten sie Bolls Film die Freigabe.

Migrantengewalt als Rachemotiv unerwÃ¼nscht

In einem Beitrag fÃ¼r die Berliner Zeitung erklÃ¤rte Boll die GrÃ¼nde fÃ¼r die Filmzensur:

Also, was ist denn nun der wirkliche Grund fÃ¼r das Verbot? Unsere Hauptfigur wird zum gesuchten Terroristen und parallel zum Social-Media-Helden, weil er Verbrecher zur Strecke bringt und auch gegen Massenvergewaltiger vorgeht. Die Massenvergewaltiger im Film sind junge Migranten, was ja bei Massenvergewaltigungen gemÃ¤ÃŸ der KriminalitÃ¤tsstatistik leider die Regel ist. Erinnern wir uns mal an einen Fall in Hamburg, der mich unter anderem zum Drehbuch inspirierte, denn ich bin ein Filmemacher, der sich gerne mit der RealitÃ¤t klar und hart auseinandersetzt.

Praktisches Verbot durch FSK

Aber wegen der Zensur durch die FSK ist es nun kaum mÃ¶glich, den Film in Deutschland unters Volk zu bringen. In der Theorie kÃ¶nnte der Film zwar trotzdem vertrieben und im Kino gezeigt werden, aber praktisch wird kein Verleiher Mittel in einen Film investieren (fÃ¼r Synchronisation, Marketing ect.), der den Kinos wegen des Jugendschutzes Mehrkosten verursacht und auch Werbepartner abschreckt.

FSK-Einordnung kÃ¶nnte unerwÃ¼nschte Folgen haben

Die Einordnung des FSK bedeutet fÃ¼r “Citizen Vigilante” also theoretisch das Aus auf dem deutschen Markt. Praktisch kÃ¶nnte auch der sogenannte Streisand-Effekt einsetzen. Gerade das Verbot wird den Film fÃ¼r viele Leute interessant machen. In den USA startete der Film problemlos und Boll kÃ¶nnte die US-Version mit deutschem Untertitel auf youtube verÃ¶ffentlichen. Oder mit deutscher KI-Syncro.

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