Volksanwalt Christoph Luisser will gemeinsam mit den BÃ¼rgern die Bebauung eines Naturdenkmals verhindern.

Foto: unzensuriert.at

Wien

23. Juni 2026 / 11:16 Uhr

Naturdenkmal â€žNapoleonwaldâ€œ droht Bebauung! Volksanwalt und BÃ¼rger kÃ¤mpfen dagegen

Der Napoleonwald im Westen Wiens ist eines der letzten Naturjuwele der Bundeshauptstadt und ist seit 1941 ein Naturdenkmal. Bei Alt und Jung erfreut sich diese GroÃŸstadt-Oase seit jeher groÃŸer Beliebtheit und gilt als grÃ¼ne Lunge Hietzings. Immerhin ist der Napoleonwald nicht nur ein Naherholungsgebiet, sondern bildet auch einen natÃ¼rlichen RÃ¼ckzugsort fÃ¼r heimische Tiere.

GroÃŸe Bedeutung fÃ¼r Mensch und Tier

Trotz der groÃŸen Bedeutung fÃ¼r Mensch und Tier kÃ¼mmert deren Erhalt die Wiener Stadtregierung offensichtlich nicht. Ein unter Naturdenkmalschutz stehende FlÃ¤che wurde zur Bebauung freigegeben. Eine BÃ¼rgerinitiative und Volksanwalt Christoph Luisser kÃ¤mpfen jetzt Hand in Hand gegen dieses Immobilienprojekt.


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

FÃ¼r Luisser ist klar: â€žNaturschutz ist LÃ¤ndersache. Mit der erteilten Baubewilligung nimmt die Wiener Stadtverwaltung ihre eigenen Naturschutzgesetze nicht ernst.â€œ

Volksanwaltschaftliches PrÃ¼fverfahren bestÃ¤tigt Missstand

Volksanwalt Luisser hat in dieser Sache eine PrÃ¼fung eingeleitet und mittlerweile einen Missstand in dieser Causa feststellen kÃ¶nnen. Trotz des aufrechten Schutzstatus wurdeÂ ein Teil desÂ  Napoleonwalds von GrÃ¼nland in Bauland umgewidmet und die Realisierung eines GroÃŸimmobilien-Projekts behÃ¶rdlich freigegeben.Â 

â€žWenn es ums Verbauen und Zubetonieren geht, spielt in der Stadt Wien der Natur- und Klimaschutz plÃ¶tzlich keine Rolle mehr. ResÃ¼mierend kann man sagen, dass von der vielbeschworenen Nachhaltigkeit in der Praxis nichts Ã¼brig bleibtâ€œ, sagte Luisser gegenÃ¼ber unzensuriert.â€žIch stehe hinter den mutigen BÃ¼rgern, die sich schÃ¼tzend vor den Napoleonwald stellenâ€œ, ergÃ¤nzte der Volksanwalt.

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

24.

Juni

19:30 Uhr
24. Juni 2026

â€žDepperter Babler-Vorschlag ein aufgelegter BlÃ¶dsinnâ€œ: Ã–VP-HÃ¶rl stimmte trotzdem zu

24. Juni 2026

Schumann unter Druck: Millionen-LÃ¼cken und Postenschacher-VorwÃ¼rfe

24. Juni 2026

Rechter Triumph in Peru: Linker Kandidat kann Fujimoris Vorsprung nicht mehr aufholen

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Hunderte Verbrecher in Freiheit: Was die Justizministerin will, schockiert ganz Ã–sterreich!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.