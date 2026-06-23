Naturdenkmal â€žNapoleonwaldâ€œ droht Bebauung! Volksanwalt und BÃ¼rger kÃ¤mpfen dagegen

Der Napoleonwald im Westen Wiens ist eines der letzten Naturjuwele der Bundeshauptstadt und ist seit 1941 ein Naturdenkmal. Bei Alt und Jung erfreut sich diese GroÃŸstadt-Oase seit jeher groÃŸer Beliebtheit und gilt als grÃ¼ne Lunge Hietzings. Immerhin ist der Napoleonwald nicht nur ein Naherholungsgebiet, sondern bildet auch einen natÃ¼rlichen RÃ¼ckzugsort fÃ¼r heimische Tiere.

GroÃŸe Bedeutung fÃ¼r Mensch und Tier

Trotz der groÃŸen Bedeutung fÃ¼r Mensch und Tier kÃ¼mmert deren Erhalt die Wiener Stadtregierung offensichtlich nicht. Ein unter Naturdenkmalschutz stehende FlÃ¤che wurde zur Bebauung freigegeben. Eine BÃ¼rgerinitiative und Volksanwalt Christoph Luisser kÃ¤mpfen jetzt Hand in Hand gegen dieses Immobilienprojekt.

FÃ¼r Luisser ist klar: â€žNaturschutz ist LÃ¤ndersache. Mit der erteilten Baubewilligung nimmt die Wiener Stadtverwaltung ihre eigenen Naturschutzgesetze nicht ernst.â€œ

Volksanwaltschaftliches PrÃ¼fverfahren bestÃ¤tigt Missstand

Volksanwalt Luisser hat in dieser Sache eine PrÃ¼fung eingeleitet und mittlerweile einen Missstand in dieser Causa feststellen kÃ¶nnen. Trotz des aufrechten Schutzstatus wurdeÂ ein Teil desÂ Napoleonwalds von GrÃ¼nland in Bauland umgewidmet und die Realisierung eines GroÃŸimmobilien-Projekts behÃ¶rdlich freigegeben.Â

â€žWenn es ums Verbauen und Zubetonieren geht, spielt in der Stadt Wien der Natur- und Klimaschutz plÃ¶tzlich keine Rolle mehr. ResÃ¼mierend kann man sagen, dass von der vielbeschworenen Nachhaltigkeit in der Praxis nichts Ã¼brig bleibtâ€œ, sagte Luisser gegenÃ¼ber unzensuriert.â€žIch stehe hinter den mutigen BÃ¼rgern, die sich schÃ¼tzend vor den Napoleonwald stellenâ€œ, ergÃ¤nzte der Volksanwalt.