Leere Versprechung: Statt Billigstrom ist heute Strompreisrekord angesagt

Laut der aktuellen Dayâ€‘Aheadâ€‘Marktprognosen Analyse liegt der durchschnittliche BÃ¶rsenstrompreis am heutigen Dienstag bei rund zehn Cent pro Kilowattstunde netto, steigt aber ab 18 Uhr sprunghaft an und wird um 19.45 Uhr einen Spitzenwert von fast 53 Cent pro Kilowattstunde netto erreichen. Zum Tageswechsel soll der Preis wieder fallen, um Mitternacht dÃ¼rfte er aber noch immer bei 16,57 Cent pro Kilowattstunde netto liegen.

Keine souverÃ¤ne Strompolitik

Das sind die nÃ¼chternen Fakten fÃ¼r die Strompreisentwicklung. â€žHattmannsdorfers MÃ¤rchen vom Billigstromgesetz hat wieder einmal den RealitÃ¤tscheck nicht Ã¼berlebtâ€œ, stellen die freiheitlichen Energiesprecher Axel Kassegger und Paul Hammerl fest.

Die schwarz-rot-pinke Regierung hatte den Menschen dynamische Stromtarife als Sparmodell verkauft, in Wahrheit wÃ¼rden private Haushalte und Gewerbetreibende damit direkt in die spekulative RealitÃ¤t des hochvolatilen Spotmarktes getrieben. Statt die AbhÃ¤ngigkeit davon infragezustellen und EnergiesouverÃ¤nitÃ¤t anzustreben, herrscht Schweigen im Walde.

Vom Wetter abhÃ¤ngig

Die FPÃ– fÃ¼hrt die GrÃ¼nde dafÃ¼r diese VolatilitÃ¤t auch auf die WetterabhÃ¤ngigkeit des Systems zurÃ¼ck. Denn wenn Strom aus wetterabhÃ¤ngigen Energiequellen wie Wind und Sonne kommt, ist der Strompreis auf Gedeih und Verderb vom Wetter abhÃ¤ngig. Doch das ist nicht alles, so die Politiker:

Das eigentliche Problem ist viel grÃ¶ÃŸer. Bei Hitze steigt der Strombedarf durch KÃ¼hlung, gleichzeitig schwÃ¤chelt die Windkraft, weil Hitzeperioden hÃ¤ufig mit Hochdrucklagen und Flauten einhergehen.

Dazu kommt, dass Wasserkraft bei niedriger WasserfÃ¼hrung weniger liefert und Kernkraftwerke in Europa bei hohen Flusstemperaturen KÃ¼hlprobleme bekommen kÃ¶nnen. In der Folge werde der Markt â€žzum Wettercasinoâ€œ.

Keine gesicherte Leistung mehr

Auch das Marktmechanikâ€‘Argument der FPÃ– ist deutlich: â€žDas sind Knappheitspreise. In diesen Stunden wird nicht nur bezahlt, was die Erzeugung kostet, sondern was die wenigen noch liefernden Kraftwerke verlangen. Unser Energiesystem wurde damit der gesicherten Leistung beraubt.â€œ

Preistreiber COâ‚‚-Kosten

Kritisch sehen Kassegger und Hammerl zudem die Belastung durch COâ‚‚â€‘Kosten: â€žDer COâ‚‚â€‘Preis hat sich gegenÃ¼ber frÃ¼heren Niveaus nahezu verfÃ¼nfzehnfacht und ist zu einem der zentralen Kostentreiber im Stromsystem geworden.â€œ

ErgÃ¤nzend dazu warf die FPÃ– der Regierung politisch veranlasste Stilllegungen konventioneller Kraftwerke vor:

In den letzten Jahren wurden konventionelle Kraftwerke stillgelegt, verhindert oder politisch schlechtgeredet. Gleichzeitig wurde so getan, als kÃ¶nne man ein Industrieland allein mit wetterabhÃ¤ngiger Erzeugung sicher und gÃ¼nstig versorgen. Jetzt zeigt sich aber ganz transparent die RealitÃ¤t.

Nach nur einer Woche: AnkÃ¼ndigung geplatzt

Erst vor einer Woche hatte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (Ã–VP) vollmundig angekÃ¼ndigt, er wolle â€žSchluss machen mit Klimapolitik um jeden Strompreisâ€œ. Bei einer Diskussionsrunde zur Industriestrategie betonte er Versorgungssicherheit, Leistbarkeit und UnabhÃ¤ngigkeit als zentrale Ziele und kÃ¼ndigte MaÃŸnahmen an â€” darunter ein Beschleunigungsgesetz fÃ¼r SchlÃ¼sseltechnologien, die Senkung der Lohnnebenkosten um ein Prozent und die EinfÃ¼hrung eines Industriestrompreises mit Jahresende.

Genau das Gegenteil tritt heute ein.

Rosa Elefant im Raum

Dabei ist allen klar, was die Energie verteuert. Michael Strugl (Verbund) erinnerte daran, dass Klimawandel â€žuns Milliarden kostetâ€œ. Gleichzeitig fordert er, dass die â€žmassive Elektrifizierung in allen Sektorenâ€œ bezahlbar bleiben mÃ¼sse.

TatsÃ¤chlich weist eine weitere Analyse darauf hin, dass gerade im Sommer Potenzial zur Preisentlastung besteht: TagsÃ¼ber liefert Photovoltaik viel Strom, nÃ¤mlich 15 Prozent des heimischen Verbrauchs zur Mittagszeit. Laut einer Studie wÃ¤re ein Einsparpotenzial beim Strompreis von 7,5 Cent pro Kilowattstunde mÃ¶glich, sofern Batteriespeicher ausgebaut werden.

Politik, die die Gretchenfrage nicht stellt

Doch es findet keine Diskussion Ã¼ber technische LÃ¶sungen statt, geschweige denn Ã¼ber die Folgen der grÃ¼nen Energiepolitik. Lieber verspricht die Regierung Strompreise, die sie dann nicht halten kann.