Rechter Kandidat gewinnt PrÃ¤sidentenwahl: Kurswechsel angekÃ¼ndigt

Kolumbien steht vor einem Machtwechsel: Abelardo de la Espriella hat die Stichwahl um das PrÃ¤sidentenamt nach offiziellen Ergebnissen knapp fÃ¼r sich entschieden.

250.000 Stimmen entschieden

Rund 41 Millionen BÃ¼rger waren zur Wahl aufgerufen. Nach AuszÃ¤hlung fast aller Stimmen kam der 47-jÃ¤hrige Anwalt auf 49,7 Prozent. Sein Gegenkandidat, der linke Senator IvÃ¡n Cepeda, erreichte 48,7 Prozent. Zwischen beiden lagen nach den vorliegenden Angaben rund 250.000 Stimmen.

De la Espriella soll am 7. August die Nachfolge von Gustavo Petro antreten. Petro, der erste linksgerichtete PrÃ¤sident Kolumbiens, durfte nach der Verfassung nicht erneut kandidieren.

Linke hadern

Cepeda verwies nach dem engen Ergebnis auf die noch ausstehende amtliche PrÃ¼fung der Wahlprotokolle. Sein Lager kÃ¼ndigte an, Ergebnisse aus rund 33.000 Wahlurnen anzufechten.

De la Espriella trat dagegen bereits am Wahlabend vor AnhÃ¤ngern in Barranquilla auf und sprach von einer neuen politischen Phase fÃ¼r das Land. Zugleich erklÃ¤rte er, PrÃ¤sident aller Kolumbianer sein zu wollen.

Sicherheitspolitik im Zentrum

Der Wahlsieger, der sich selbst â€žEl Tigreâ€œ nennt, hatte im Wahlkampf eine deutlich verschÃ¤rfte Sicherheitspolitik angekÃ¼ndigt. Bewaffnete Gruppen, die in den Drogenhandel verwickelt sind, will er mit militÃ¤rischen Mitteln bekÃ¤mpfen. Nach eigenen Angaben plant er eine 90-tÃ¤gige Offensive gegen entsprechende Organisationen und Kokaplantagen. DafÃ¼r will er UnterstÃ¼tzung aus den USA und Israel suchen. Zudem kÃ¼ndigte er den Bau groÃŸer GefÃ¤ngnisse nach dem Vorbild El Salvadors an.

Wahlkampf im Zeichen der KriminalitÃ¤t

Die Wahl fand in einer angespannten Sicherheitslage statt. Kolumbien erlebt derzeit die schwerste Gewaltwelle seit etwa zehn Jahren.

Trotz des Friedensabkommens mit der frÃ¼heren Farc-Guerilla sind weiterhin zahlreiche bewaffnete Gruppen aktiv, darunter Abspaltungen der ehemaligen Farc, paramilitÃ¤rische Gruppen und Drogenbanden. Der Wahlkampf wurde von AnschlÃ¤gen mit Autobomben und Drohnen Ã¼berschattet. Bereits im Juni 2025 war der PrÃ¤sidentschaftskandidat Miguel Uribe ermordet worden.

BÃ¼rokratieabbau und Verkleinerung des Staatsapparats

Auch wirtschaftspolitisch steht Kolumbien vor VerÃ¤nderungen. De la Espriella setzt auf BÃ¼rokratieabbau und will den Staatsapparat verkleinern.

Seine Bewegung Defensores de la Patria hatte im Wahlkampf vor allem mit dem Versprechen einer strikteren Ordnungspolitik um Zustimmung geworben.

Freude in Washington

Nach Bekanntwerden des Ergebnisses gratulierten US-PrÃ¤sident Donald Trump und AuÃŸenminister Marco Rubio. Trump hatte De la Espriella bereits im Wahlkampf Ã¶ffentlich unterstÃ¼tzt. Rubio erklÃ¤rte, Washington wolle mit der kÃ¼nftigen Regierung in BogotÃ¡ unter anderem bei regionaler Sicherheit, Migration und wirtschaftlichen Beziehungen zusammenarbeiten.

Die Beziehungen zwischen Kolumbien und den USA hatten sich unter Petro verschlechtert. Kolumbien galt lange als enger Partner Washingtons in SÃ¼damerika. Zu den Streitpunkten zÃ¤hlten unter anderem US-MilitÃ¤rangriffe auf mutmaÃŸliche Drogenboote in der Karibik und im Ã¶stlichen Pazifik, bei denen auch kolumbianische StaatsbÃ¼rger getÃ¶tet wurden.

Linke Proteste nach Wahl

In mehreren StÃ¤dten kam es nach der Wahl zu Protesten. In Cali lieferten sich Demonstranten Auseinandersetzungen mit der Polizei, die TrÃ¤nengas einsetzte. Auch in BogotÃ¡ gingen Menschen auf die StraÃŸe.