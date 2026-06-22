Messenger-Ãœberwachung auf dem PrÃ¼fstand: VfGH verhandelt Ã¼ber KontrollmaÃŸnahme

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat sich am heutigen Montag in einer Ã¶ffentlichen Verhandlung mit einem der umstrittensten Sicherheitsgesetze der vergangenen Jahre befasst: der Ãœberwachung verschlÃ¼sselter Messenger-Kommunikation. Die von FPÃ– und GrÃ¼nen eingebrachte Drittelbeschwerde richtet sich gegen die neue Regelung im Staatsschutz- und Nachrichtendienst-Gesetz (SNG), die dem Verfassungsschutz unter bestimmten Voraussetzungen den Zugriff auf Nachrichten etwa Ã¼ber WhatsApp oder Signal ermÃ¶glichen soll.

62 blaue und grÃ¼ne Abgeordnete legten Beschwerde ein

Im Juli 2025 wurde die Messenger-Ãœberwachung beschlossen â€“ doch die Ãœberwachungs-Phantasien trafen auf Widerstand: 62 Abgeordnete des Nationalrates hatten damals eine Verfassungsbeschwerde gegen die Novelle des Gesetzes eingereicht, Ã¼ber die nun verhandelt wurde. WÃ¤hrend die Verlierer-Ampel die MaÃŸnahme nÃ¤mlich als unverzichtbares Instrument im Kampf gegen Terrorismus und Spionage verkauft, sehen die Antragsteller darin einen unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸigen Eingriff in Grundrechte und warnen vor den technischen Risiken staatlicher Spionagesoftware.

Antragsteller: â€žUnvergleichlich invasive MaÃŸnahmeâ€œ

FÃ¼r die BeschwerdefÃ¼hrer argumentierte Rechtsanwalt Michael Rohregger. Das Ziel, schwere Gefahren fÃ¼r die Ã¶ffentliche Sicherheit zu bekÃ¤mpfen, sei grundsÃ¤tzlich nicht zu beanstanden. Dennoch sei die gewÃ¤hlte Methode verfassungswidrig. â€žEs handelt sich um eine bislang unvergleichlich invasive ÃœberwachungsmaÃŸnahmeâ€œ, sagte Rohregger vor dem HÃ¶chstgericht. Die neue Regelung sei im Kern nichts anderes als der 2019 vom VfGH aufgehobene â€žBundestrojanerâ€œ. Zwar habe der Gesetzgeber einzelne Punkte nachgebessert, die grundlegenden verfassungsrechtlichen Probleme seien jedoch bestehen geblieben.

Die BeschwerdefÃ¼hrer sehen unter anderem Datenschutz, Fernmeldegeheimnis, Meinungsfreiheit, den Gleichheitsgrundsatz sowie das Recht auf ein faires Verfahren verletzt. Zudem sei die Eingriffsbefugnis zu unbestimmt formuliert. Zufallsfunde kÃ¶nnten zu leicht verwertet werden, wÃ¤hrend die bloÃŸe MÃ¶glichkeit einer staatlichen Infiltration digitaler GerÃ¤te einen erheblichen EinschÃ¼chterungseffekt auf die BevÃ¶lkerung habe.

Wie funktioniert die Ãœberwachung technisch?

Einen Schwerpunkt der Verhandlung bildete die technische Umsetzung der geplanten Ãœberwachung. Sylvia Mayer, Direktorin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) erlÃ¤uterte, dass die DSN kommerzielle Software beschaffen wolle. Das Vergabeverfahren sei noch nicht eingeleitet, befinde sich aber in Vorbereitung. Auch auslÃ¤ndische und private Unternehmen kÃ¶nnten sich daran beteiligen.

Nach den Vorstellungen der DSN wÃ¼rde eine sogenannte Ausleitungssoftware auf dem ZielgerÃ¤t installiert werden. Diese leite ausschlieÃŸlich die gerichtlich bewilligte Kommunikation an eine innerhalb der DSN betriebene Aufzeichnungs- und Steuerungseinheit weiter. Mayer beschrieb drei grundsÃ¤tzlich mÃ¶gliche Formen der Installation: Das One-Click-Verfahren, bei denen die Zielperson etwa auf einen prÃ¤parierten Link klickt, das Zero-Click-Verfahren, bei denen SicherheitslÃ¼cken ausgenutzt werden, ohne dass die Zielperson aktiv werden muss. Die dritte Option sind physische Installationen direkt am GerÃ¤t.

Die letztgenannte Variante sei nach der geltenden Regelung jedoch nicht zulÃ¤ssig.

SicherheitslÃ¼cken als Kern des Konflikts

Besonders kontrovers verlief die Debatte Ã¼ber die Nutzung bislang unbekannter Softwarefehler. Rohregger argumentierte, dass jede wirksame Infiltration verschlÃ¼sselter Kommunikation letztlich auf SicherheitslÃ¼cken angewiesen sei. Der Staat mÃ¼sse dafÃ¼r Schwachstellen ausnutzen, die Herstellern oft nicht bekannt seien. Anstatt diese LÃ¼cken zu melden und schlieÃŸen zu lassen, wÃ¼rden sie offengehalten.

Lege sich der Staat SicherheitslÃ¼cken auf Lager, setze er die gesamte BevÃ¶lkerung Risiken aus, warnte Rohregger. Dieselben Schwachstellen kÃ¶nnten auch von Kriminellen oder fremden Nachrichtendiensten genutzt werden. Die DSN widersprach. Mayer betonte, die BehÃ¶rde beteilige sich weder an der Suche nach SicherheitslÃ¼cken noch an deren Offenhaltung. Bei One-Click-Verfahren seien SicherheitslÃ¼cken nicht zwingend erforderlich. Nur in bestimmten Situationen komme deren Nutzung Ã¼berhaupt infrage.

Experten warnen vor â€žBlackboxâ€œ-Software

Als Auskunftsperson wurde auch der Informatiker Edgar Weippl von der UniversitÃ¤t Wien gehÃ¶rt. Er bestÃ¤tigte, dass sich eine Software grundsÃ¤tzlich so gestalten lasse, dass nur bestimmte Kommunikationsinhalte ausgeleitet wÃ¼rden. Gleichzeitig machte er auf ein zentrales Kontrollproblem aufmerksam: Selbst wenn BehÃ¶rden Quellcode einsehen kÃ¶nnten, sei eine vollstÃ¤ndige ÃœberprÃ¼fung Ã¤uÃŸerst schwierig.

â€žMan muss dem Hersteller letztlich vertrauenâ€œ, sagte Weippl. Besonders problematisch seien regelmÃ¤ÃŸige Updates, durch die sich die Funktionsweise der Software laufend verÃ¤ndern kÃ¶nne. Rohregger griff diesen Punkt auf und bezeichnete die Produkte als â€žBlackboxâ€œ. Selbst wenn die DSN die ursprÃ¼ngliche Version kontrolliere, blieben Weiterentwicklungen und Aktualisierungen faktisch in der Hand privater Unternehmen.

Regierung verweist auf strenge Schutzmechanismen

Die Ampel-Regierung hÃ¤lt dem entgegen, dass der Gesetzgeber die Vorgaben des VfGH-Erkenntnisses aus dem Jahr 2019 umfassend berÃ¼cksichtigt habe.

Sektionschef Erich PÃ¼rgy aus dem Bundeskanzleramt erklÃ¤rte, die damaligen Vorgaben seien sorgfÃ¤ltig umgesetzt worden. Die neuen Bestimmungen enthielten klare Grenzen und Kontrollmechanismen. Mayer verwies auf ein mehrstufiges PrÃ¼fverfahren vor der Beschaffung der Software. Zudem solle jede eingesetzte Anwendung eindeutige Kennungen besitzen, sÃ¤mtliche Zugriffe wÃ¼rden protokolliert. Die technische Infrastruktur befinde sich ausschlieÃŸlich im Eigentum der DSN und werde von eigenem Personal betrieben.

Auch der Rechtsschutzbeauftragte (RSB) spiele eine zentrale Rolle. Nach Angaben des Innenministeriums kÃ¶nne dieser jederzeit eingreifen, die LÃ¶schung unrechtmÃ¤ÃŸig erlangter Daten verlangen oder sogar die gesamte Bewilligung entziehen.

Richter hinterfragen Kontrolle und Rechtsschutz

Mehrfach zeigten sich die Richter skeptisch, ob die vorgesehenen Kontrollmechanismen tatsÃ¤chlich ausreichen. Insbesondere wurde hinterfragt, wie der Rechtsschutzbeauftragte die technische Funktionsweise einer komplexen Spionagesoftware kontrollieren kÃ¶nne, wenn ihm der Quellcode gar nicht zugÃ¤nglich sei. Vertreter der Regierung verwiesen darauf, dass nicht die Programmierung selbst, sondern die tatsÃ¤chliche FunktionalitÃ¤t Ã¼berprÃ¼ft werde. Vonseiten der Antragsteller wurde dagegengehalten, dass ohne tiefgehende technische Kenntnisse eine wirksame Kontrolle kaum mÃ¶glich sei. Auch Fragen zur ZustÃ¤ndigkeitsverteilung zwischen DSN, Rechtsschutzbeauftragtem und Gerichten beschÃ¤ftigten den Gerichtshof.

Das Urteil wird in den nÃ¤chsten Worten erwartet und ergeht schriftlich oder mÃ¼ndlich.

FPÃ–: Beschwerde â€žwichtige MaÃŸnahme gegen Kontrollphantasienâ€œ

GegenÃ¼ber unzensuriert zeigte sich FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker, neben der grÃ¼nen Mandatarin Alma ZadiÄ‡ einer der beiden Antragssteller, mit dem Verlauf der Verhandlung zufrieden. Er sprach von einem â€žganz wichtigen Verhandlungstagâ€œ zu einem â€žwichtigen Themaâ€œ, nÃ¤mlich dem Widerstand gegen die Messenger-Ãœberwachung. Wie bedeutend die Angelegenheit sei, zeige sich auch daran, dass der Verfassungsgerichtshof â€žden Weg einer Ã¶ffentlichen Verhandlung gewÃ¤hltâ€œ habe.

Es seien viele Problemfelder aufgezeigt worden, die mit der Messenger-Ãœberwachung verbunden seien â€“ etwa der Generalverdacht gegen alle BÃ¼rger, aber auch der â€žVerbleib der Daten bei irgendwelchen Unternehmen, die diese Software herstellenâ€œ.

Er sei â€žguter Dinge, dass wir mit unserer Beschwerde Erfolg haben werdenâ€œ, sagte Hafenecker. Die gemeinsame Beschwerde mit den GrÃ¼nen bezeichnete er als eine â€žganz wichtige MaÃŸnahme gegen die Kontrollfantasien von Ã–VP und Bundesregierungâ€œ.