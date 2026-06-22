Daniel GÃ¼nther, CDU-MinisterprÃ¤sident von Schleswig-Holstein, flirtet mit der Linkspartei. Diese hÃ¤lt von GÃ¼nthers Partei allerdings wenig.

Foto: Olaf Kosinsky / wikimedia (CC BY-SA 3.0 de)

Mecklenburg-Vorpommern

22. Juni 2026 / 11:18 Uhr

Blockparteien streiten sich wegen Faschismusvorwurf

FÃ¼r die Zeit nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern plant die CDU bereits eine Zusammenarbeit mit allen anderen Altparteien. Verhindern lieÃŸe sich diese Einheitsfront nur durch eine starke AfD-Alleinregierung in den ostdeutschen BundeslÃ¤ndern.

Blockparteien oder AfD

DafÃ¼r mÃ¼sste die AfD bei den ostdeutschen Wahlen knapp 45 Prozent einfahren. Und natÃ¼rlich mÃ¼sste die Einheitsfront der Blockparteien halten. Darum kommt der neue linke Parteichef Luigi Pantisano fÃ¼r die CDU zur Unzeit. Er behauptete am Wochenende auf dem Parteitag der Linken, es gÃ¤be “gerade gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD oder den Faschisten selbst”.


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Damit spielt er wohl auf die halbherzigen Lippenbekenntnisse der Union in Sachen Grenzschutz an, wobei hier den Worten der CDU/CSU wie immer keine Taten folgen. Pantisano fÃ¤hrt mit seinem Faschismusvorwurf in Richtung der Union jedoch ausgerechnet dem CDU-MinisterprÃ¤sidenten von Schleswig-Holstein, Daniel GÃ¼nther, in die Parade.

GÃ¼nther kritisiert Pantisano

GÃ¼nther fordert seit Jahren eine Koalition mit der Linkspartei. WÃ¤hrend sich die gesamte Parteispitze um Kanzler Friedrich Merz (CDU) nicht zu den Folgen der FaschismusvorwÃ¼rfe fÃ¼r eine mÃ¶gliche ausgedehnte Zusammenarbeit im Herbst Ã¤uÃŸern wollte, zeigte sich GÃ¼nther sehr enttÃ¤uscht. Aber auch der in der Partei oft als “Genosse GÃ¼nther” verspottete Politiker will einer weiteren Zusammenarbeit mit der Linken im Herbst trotzdem keine Absage erteilen. Er forderte stattdessen in Pantisanos schnellen RÃ¼cktritt. Jemand wie Pantisano kÃ¶nne “fÃ¼r Demokratinnen und Demokraten kein Ansprechpartner sein”. Er sollte sich “schnellstmÃ¶glich aus der Politik verabschieden”.

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