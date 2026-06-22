Blockparteien streiten sich wegen Faschismusvorwurf

FÃ¼r die Zeit nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern plant die CDU bereits eine Zusammenarbeit mit allen anderen Altparteien. Verhindern lieÃŸe sich diese Einheitsfront nur durch eine starke AfD-Alleinregierung in den ostdeutschen BundeslÃ¤ndern.

Blockparteien oder AfD

DafÃ¼r mÃ¼sste die AfD bei den ostdeutschen Wahlen knapp 45 Prozent einfahren. Und natÃ¼rlich mÃ¼sste die Einheitsfront der Blockparteien halten. Darum kommt der neue linke Parteichef Luigi Pantisano fÃ¼r die CDU zur Unzeit. Er behauptete am Wochenende auf dem Parteitag der Linken, es gÃ¤be “gerade gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD oder den Faschisten selbst”.

Damit spielt er wohl auf die halbherzigen Lippenbekenntnisse der Union in Sachen Grenzschutz an, wobei hier den Worten der CDU/CSU wie immer keine Taten folgen. Pantisano fÃ¤hrt mit seinem Faschismusvorwurf in Richtung der Union jedoch ausgerechnet dem CDU-MinisterprÃ¤sidenten von Schleswig-Holstein, Daniel GÃ¼nther, in die Parade.

GÃ¼nther kritisiert Pantisano

GÃ¼nther fordert seit Jahren eine Koalition mit der Linkspartei. WÃ¤hrend sich die gesamte Parteispitze um Kanzler Friedrich Merz (CDU) nicht zu den Folgen der FaschismusvorwÃ¼rfe fÃ¼r eine mÃ¶gliche ausgedehnte Zusammenarbeit im Herbst Ã¤uÃŸern wollte, zeigte sich GÃ¼nther sehr enttÃ¤uscht. Aber auch der in der Partei oft als “Genosse GÃ¼nther” verspottete Politiker will einer weiteren Zusammenarbeit mit der Linken im Herbst trotzdem keine Absage erteilen. Er forderte stattdessen in Pantisanos schnellen RÃ¼cktritt. Jemand wie Pantisano kÃ¶nne “fÃ¼r Demokratinnen und Demokraten kein Ansprechpartner sein”. Er sollte sich “schnellstmÃ¶glich aus der Politik verabschieden”.