Andreas Babler jubelt

SPÃ–-Sportminister Andreas Babler wollte sich mit einer Jubelszene politisch in Szene setzen und erntete Kritik dafÃ¼r.

Foto: Screenshot / Oe24 / YouTube

FuÃŸball

18. Juni 2026 / 08:40 Uhr

Vier Mitarbeiter im GepÃ¤ck: Jubelt Babler hier auf Kosten der Steuerzahler?

Die ErhÃ¶hung der Parteien- und KlubfÃ¶rderung konnte auf Druck der FPÃ– gerade noch verhindert werden, aber das Gehalts-Plus fÃ¼r die Politiker ist offenbar fix – und jetzt auch noch das: Damit SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler, der auch Sportminister ist, beim Jubeln in den USA ins Bild gesetzt werden konnte, reisten vier Mitarbeiter seines Stabes zur FuÃŸball-Weltmeisterschaft mit.Â 

Politische Inszenierung

Babler lieÃŸ sich beim 3:1-Sieg der Ã–sterreicher Ã¼ber Jordanien in den sozialen Netzwerken medienwirksam beim Torjubel filmen. Offenbar wurde ein Mitarbeiter dafÃ¼r abgestellt, seinen Chef dabei aufzunehmen, wenn er seine Arme hochreiÃŸt. Diese Inszenierung im Stadion der 49ers in San Francisco sorgte im Internet fÃ¼r heftige Debatten. Vor allem tauchten Fragen auf, wer die Reise, Unterkunft und Eintrittspreise bezahlt hat. 


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Vier Mitarbeiter von Babler im Stadion

Auf Anfrage von Oe24 hieÃŸ es aus dem BÃ¼ro des Vizekanzlers, dass Babler tatsÃ¤chlich mit insgesamt vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die USA gereist ist. Und alle vier seien auch im Stadion mit dabei gewesen. Mitgeteilt wurde zudem, dass fÃ¼r den Flug der Babler-Entourage Economy-Class-Tickets gekauft wurden.

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