Linke mobilisieren gegen Kinderschutzkongress in Hannover

Mehrere linke Organisationen rufen zu Demos gegen den zweiten Kinderschutzkongress der AfD auf. Sie bilden zusammen das BÃ¼ndnis “Bunt statt braun”, welches von der evangelischen Kirche Hannover und der Linkspartei angefÃ¼hrt wird.

AfD gegen PÃ¤dophilie

Die linke Demo soll der Welt zufolge am Samstag, dem 20. Juni, vor dem NiedersÃ¤chsischen Landtag in Hannover stattfinden. Denn dort hÃ¤lt die AfD-Landtagsfraktion den Kongress ab. Es findet sich eine breite Rotfront der Ã¼blichen VerdÃ¤chtigen zusammen.

Unter anderem auch die â€žOmas gegen Rechtsâ€œ, die “Antifa”-Gruppe â€žAufstehen gegen Rechtsâ€œ, die Gewerkschaften Verdi und GEW, die katholische Kirche, sowie SPD und GrÃ¼ne haben den Aufruf unterzeichnet und wollen unter dem Motto “Unser Regenbogen bleibt bunt” demonstrieren. Die AfD wird auf ihrem Kongress negative Entwicklungen in der BRD wie Genderkult, Verharmlosung der PÃ¤dophilie, Gewalterfahrungen oder FrÃ¼hsexualisierung thematisieren. Das gefÃ¤llt den Linken anscheinend nicht.

Renommierte GÃ¤ste werden erwartet

Auf dem Kongress sollen renommierte Leute wie der ehemalige PrÃ¤sident des Landeskriminalamts ThÃ¼ringen, Uwe Kranz, sprechen. Er soll sexuelle Gewalt gegen Kinder unter besonderer BerÃ¼cksichtigung der frÃ¼hkindlichen Sexualerziehung thematisieren. Die EU-Abgeordnete Christine Anderson, die sich seit Jahren dem Thema widmet, was Kindern wÃ¤hrend der Corona-Zeit angetan wurde und welche Folgen dies bis heute hat, wird ebenfalls vortragen.

Auch der innenpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Stephan Bothe, wird einen Beitrag darÃ¼ber liefern, wie hoch das AusmaÃŸ des Justizversagens bei Gruppenvergewaltigungen durch arabische Jugend-Gangs ist. Und die bekannte AfD-Politikerin Beatrix von Storch will ebenfalls einen Vortrag halten. Von Storch pflegte bei einer anderen Gelegenheit einmal zu sagen: “Getroffene Hunde bellen”. Das kÃ¶nnte auch eine Antwort darauf sein, warum gewisse Leute gegen Kinderschutz demonstrieren.