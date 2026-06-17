SPD-Politiker wollen HÃ¶cke Grundrechte entziehen

Hochrangige Politiker der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands haben sich dafÃ¼r ausgesprochen, zu prÃ¼fen, ob dem ThÃ¼ringer AfD-Chef BjÃ¶rn HÃ¶cke das passive Wahlrecht entzogen werden kÃ¶nnte.

Wo sind die Beweise?

ThÃ¼ringens Innenminister Georg Maier (SPD) forderte gegenÃ¼ber dem Handelsblatt, “dass auch der Grundgesetzartikel 18 in Betracht gezogen werden sollte”. Der Artikel ermÃ¶glicht dem Bundesverfassungsgericht, Personen bestimmte Grundrechte bis hin zur WÃ¤hlbarkeit zu entziehen, wenn sie diese zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbrauchen. “Das Verfahren lieÃŸe sich wahrscheinlich schneller durchfÃ¼hren, weil es sich nur um eine Person handelt und die Beweislage gegen HÃ¶cke meines Erachtens eindeutig ist”, behauptete Maier. Konkrete Belege nannte er natÃ¼rlich nicht.

Aber selbst Maier erkannte, dass eine solche Aktion ein zweischneidiges Schwert ist: “Es steht zu befÃ¼rchten, dass HÃ¶cke damit sogar noch in seiner Bedeutung aufgewertet und weiterhin im Hintergrund den Kurs der Partei bestimmen wÃ¼rde.” Auch der SPD-Politiker Ralf Stegner sprang auf dieses Thema auf. Der mÃ¶gliche Entzug des Wahlrechts solle “als ein Mittel unserer wehrhaften Demokratie ernsthaft geprÃ¼ft werden”, fand er.

Undemokratisches Verhalten

Und der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler verwies darauf, dass das Strafrecht bereits heute “sehr wirkungsvolle und einschneidende MÃ¶glichkeiten des Entzugs des passiven Wahlrechts” enthalte. Im Koalitionsvertrag sei zudem der Entzug des passiven Wahlrechts bei mehrfacher Verurteilung wegen Volksverhetzung vereinbart. Wobei er natÃ¼rlich vergaÃŸ zu erwÃ¤hnen, dass die von den Altparteien ernannten Richter entscheiden, was Volksverhetzung ist und was nicht. Zudem ist es weder sozial noch demokratisch, einem BÃ¼rger die Grundrechte zu entziehen, nur weil einem dessen Meinungen nicht passen.