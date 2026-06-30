CDU-Kanzler Friedrich Merz erntete mit seinem realitÃ¤tsfremden Beitrag auf X einen regelrechten Shitstorm.

Foto: Olaf Kosinsky / wikimedia commons (CC BY SA 3.0)

FuÃŸball

30. Juni 2026 / 11:53 Uhr

RealitÃ¤tsfremd? Kanzler Merz macht sich mit FuÃŸball-Posting lÃ¤cherlich

Nach dem Schock-Aus fÃ¼r die deutsche FuÃŸball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika ist Kanzler Friedrich Merz (CDU) auch noch in ein FettnÃ¤pfchen getreten. Sein Posting auf dem Kurznachrichtendienst X lÃ¶ste nicht nur einen Shitstorm aus, Merz machte sich damit auch noch lÃ¤cherlich. 

DFB-Stars duckten sich beim Elfer-SchieÃŸen weg

Nach einem Elfer-Krimi gegen Paraguay, in dem die Deutschen mit 4:5 unterlagen, war das WM-Desaster besiegelt. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann muss die Koffer packen â€“ und es rauscht im BlÃ¤tterwald der deutschen Medien, die die Leistung der Profi-FuÃŸballer regelrecht zerreiÃŸen. â€žDFB-Stars duckten sich beim Elfer-SchieÃŸen wegâ€œ, schrieb die Bild.


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Welches Spiel hat Merz gesehen?

Anders als die Ã¶ffentliche Meinung hat Bundeskanzler Merz das Spiel gegen Paraguay gesehen. â€žWas fÃ¼r ein Spiel!â€œ, schrieb er auf X. â€žMit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistertâ€œ. Da fragt man sich wirklich, bei welchem Match der deutsche Kanzler dabei war. 

SchÃ¶nreden katastrophaler ZustÃ¤nde

FÃ¼r politische Beobachter zeigt dieses Posting den realitÃ¤tsfremden Zustand der Systemparteien: das SchÃ¶nreden katastrophaler ZustÃ¤nde und das Negieren desastrÃ¶ser Tatsachen. Solche BeitrÃ¤ge in den sozialen Medien wÃ¼rden sinnbildlich fÃ¼r vieles stehen, was in Europa falsch laufe. Man werde in allen Bereichen von der Spitze verdrÃ¤ngt â€“ und die Scheinkonservativen wÃ¼rden das auch noch feiern. 

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