RealitÃ¤tsfremd? Kanzler Merz macht sich mit FuÃŸball-Posting lÃ¤cherlich

Nach dem Schock-Aus fÃ¼r die deutsche FuÃŸball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika ist Kanzler Friedrich Merz (CDU) auch noch in ein FettnÃ¤pfchen getreten. Sein Posting auf dem Kurznachrichtendienst X lÃ¶ste nicht nur einen Shitstorm aus, Merz machte sich damit auch noch lÃ¤cherlich.
DFB-Stars duckten sich beim Elfer-SchieÃŸen weg
Nach einem Elfer-Krimi gegen Paraguay, in dem die Deutschen mit 4:5 unterlagen, war das WM-Desaster besiegelt. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann muss die Koffer packen â€“ und es rauscht im BlÃ¤tterwald der deutschen Medien, die die Leistung der Profi-FuÃŸballer regelrecht zerreiÃŸen. â€žDFB-Stars duckten sich beim Elfer-SchieÃŸen wegâ€œ, schrieb die Bild.
Welches Spiel hat Merz gesehen?
Anders als die Ã¶ffentliche Meinung hat Bundeskanzler Merz das Spiel gegen Paraguay gesehen. â€žWas fÃ¼r ein Spiel!â€œ, schrieb er auf X. â€žMit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistertâ€œ. Da fragt man sich wirklich, bei welchem Match der deutsche Kanzler dabei war.
SchÃ¶nreden katastrophaler ZustÃ¤nde
FÃ¼r politische Beobachter zeigt dieses Posting den realitÃ¤tsfremden Zustand der Systemparteien: das SchÃ¶nreden katastrophaler ZustÃ¤nde und das Negieren desastrÃ¶ser Tatsachen. Solche BeitrÃ¤ge in den sozialen Medien wÃ¼rden sinnbildlich fÃ¼r vieles stehen, was in Europa falsch laufe. Man werde in allen Bereichen von der Spitze verdrÃ¤ngt â€“ und die Scheinkonservativen wÃ¼rden das auch noch feiern.