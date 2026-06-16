Falsche Angaben in Mindestsicherungs-Antrag: Syrerin kassierte jahrelang ab

Knapp 11.000 Euro Schaden soll eine junge Frau aus Syrien verursacht haben: In Tirol muss sich eine 22-JÃ¤hrige vor Gericht verantworten, weil sie Ã¼ber mehrere Jahre hinweg Mindestsicherungsleistungen erschlichen haben soll.

Falsche Angaben in AntrÃ¤gen brachten bares Geld

Der Vorwurf: Die Migrantin soll bei ihren AntrÃ¤gen auf Mindestsicherung falsche Angaben gemacht haben. So soll sie mit ihrem LebensgefÃ¤hrten in einer gemeinsamen Wohnung gelebt haben, obwohl dieser offiziell in einer Obdachlosenunterkunft gemeldet war. Dennoch gab sie in ihren AntrÃ¤gen mehrfach an, alleine zu leben.

Den Ermittlungen zufolge erklÃ¤rte die Beschuldigte wiederholt, keine weiteren HaushaltsangehÃ¶rigen zu haben. Das zahlte sich aus: Durch die falschen Angaben erhielt sie hÃ¶here Leistungen, als ihr tatsÃ¤chlich zugestanden hÃ¤tten. Deshalb soll sie Ã¼ber einen lÃ¤ngeren Zeitraum hinweg zu hohe Sozialleistungen bezogen haben.

Taskforce deckt unzÃ¤hlige FÃ¤lle auf

Neu sind derartige FÃ¤lle nicht â€“ allerdings werden sie zunehmend aufgedeckt. Die unter dem damaligen freiheitlichen Innenminister Herbert Kickl eingerichtete Taskforce Sozialleistungsbetrug (SOLBE) deckte im vergangenen Jahr zahlreiche FÃ¤lle auf. Insgesamt entstand dadurch ein Schaden von rund 158 Millionen Euro.