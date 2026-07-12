Der Iraker, der Waren im Wert von mehr als 300 Euro eingesteckt hatte, wurde schließlich auf freiem Fuß angezeigt (Symbolbild).

Foto: geralt / pixabay.com

Wien-Mariahilf

12. Juli 2026 / 16:34 Uhr

Irakischer Ladendieb attackiert Detektiv und Passantin auf Mariahilfer Straße

Ein mutmaßlicher Ladendieb hat am Freitagnachmittag nach einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft auf der Mariahilfer Straße im sechsten Wiener Gemeindebezirk einen Ladendetektiv und eine unbeteiligte Passantin verletzt.

Iraker prügelte auf Ladendetektiv ein

Nach Angaben der Polizei soll ein 26-jähriger Iraker das Geschäft mit unbezahlter Ware im Wert von mehr als 300 Euro verlassen haben. Ein Ladendetektiv nahm daraufhin die Verfolgung auf und konnte den Mann einholen. Der Iraker soll sich jedoch heftig gegen das Anhalten gewehrt haben. Dabei stieß er sowohl den Ladendetektiv als auch eine 46-jährige Passantin zu Boden. Anschließend soll er mehrfach auf den Detektiv eingeschlagen haben.

Cannabis und Kokain sichergestellt

Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten am Einsatzort eintrafen, ließ der Mann von seinem Opfer ab und versuchte erneut zu flüchten. Dabei stürzte er über ein abgestelltes Fahrrad und konnte von den Polizisten angehalten sowie vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 26-Jährigen fanden die Beamten laut Polizei mutmaßliches Cannabiskraut und Kokain, das sichergestellt wurde.

Detektiv verletzt, Iraker angezeigt

Der 25-jährige Ladendetektiv und die 46-jährige Passantin erlitten Kopf- und Armverletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Iraker wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, der fahrlässigen Körperverletzung sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes auf freiem Fuß angezeigt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Quelle: LPD Wien

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