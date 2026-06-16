Hape Kerkeling will mit Hilfe linker Medien BundesprÃ¤sident werden

Der linke Promi und “Kampf gegen Rechts”-BefÃ¼hrworter Hape Kerkeling hat sich nun doch dafÃ¼r entschieden, eine TÃ¤tigkeit als BundesprÃ¤sident der BRD nicht lÃ¤nger auszuschlieÃŸen. “Ja, das traue ich mir zu”, verkÃ¼ndete der Schauspieler und Kabarettist laut der Welt.

Ãœber 100.000 wollen Kerkeling

Zur Erinnerung: Wir reden hier von dem Mann, der aus dem immer bunter und vielfÃ¤ltiger werdenden Berlin weggezogen ist, weil es ihm dort zu “homophob” wurde. Und der sich weigerte zu erkennen und zu benennen, von wem denn die Schwulenfeindlichkeit in der BRD-Hauptstadt ausgeht.

Jetzt mÃ¶chte er also Deutschlands PrÃ¤sident werden und bekommt dafÃ¼r breite UnterstÃ¼tzung von linken Medien wie Spiegel und Stern. Eine Petition dafÃ¼r hat bereits mehr als 109.000 Unterschriften (Stand 16. Juni 2026 um 11:30 Uhr). Das ist insofern bemerkenswert, weil das linke Lager bis vor Kurzem eigentlich noch im Namen von Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit forderte, dass der nÃ¤chste BundesprÃ¤sident eine Frau sein sollte.

Fernab der RealitÃ¤t

Nun also doch ein Mann. Tja, die Linken drehen es sich, wie es gerade passt. NatÃ¼rlich mÃ¼sste Kerkeling im Falle seiner Wahl ins “homophob” gewordene Berlin zurÃ¼ckziehen. Aber er wÃ¼rde, anders als der Durchschnittsschwule in der Hauptstadt, in einem Schloss wohnen und hÃ¤tte viele LeibwÃ¤chter. Er wÃ¼rde die Folgen linker Migrationspolitik also nicht persÃ¶nlich mitbekommen und kÃ¶nnte sich weiter als “KÃ¤mpfer gegen Rechts” inszenieren.

Passend dazu verkÃ¼ndete der potentielle BRD-PrÃ¤sident: “Wir mÃ¼ssen deutlich sagen â€“ alle miteinander, die Mehrheitsgesellschaft â€“, dass wir Vielfalt wollen.” Nur warum ist er dann aus der vielfÃ¤ltigen Hauptstadt Berlin geflÃ¼chtet? Eine von vielen Fragen, auf die Kerkeling keine Antwort hat. Ob er PrÃ¤sident wird, wird sich spÃ¤testens am 16. Februar 2027 zeigen. Dann ist, 30 Tage vor dem Ende von Steinmeiers Amtszeit, der letztmÃ¶gliche Termin fÃ¼r die Wahl.