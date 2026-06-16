In Dresden kam es zu einem Fall linksextremer Gewalt. Eine circa 20 Personen starke Gruppe griff zwei 15 Jahre alte Jugendliche an.

Foto: https://pixabay.com

linksextreme Gewalt

16. Juni 2026 / 11:45 Uhr

Linksradikaler Angriff auf Jugendliche in Dresden

In der sÃ¤chsischen Landeshauptstadt wurden zwei 15 Jahre alte Jugendliche von einer Gruppe aus etwa 20 Personen brutal angegriffen, geschlagen und getreten. Beide erlitten bei der Tat am vergangenen Wochenende Verletzungen und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei geht von TÃ¤tern aus dem linken Spektrum aus.

Drei TatverdÃ¤chtige gefasst

Nach dem feigen Angriff forderten einige Angreifer einen der beiden Jugendlichen auf, sein T-Shirt auszuziehen. AnschlieÃŸend malten sie ihm laut der Welt zwei SchriftzÃ¼ge auf den OberkÃ¶rper. Welche SchriftzÃ¼ge es waren, teilte die Polizei aus ermittlungstaktischen GrÃ¼nden jedoch nicht mit. Mehrere Beamte konnten wenig spÃ¤ter drei TatverdÃ¤chtige stellen. Es handelt sich um drei 16 Jahre alte Jugendliche mit deutscher StaatsbÃ¼rgerschaft.


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Einer der VerdÃ¤chtigen hatte ein Klappmesser bei sich. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus. Aufgrund der TatumstÃ¤nde vermuten die Ermittler einen Hintergrund im linken Spektrum. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen Ã¼bernommen.

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