HÃ¶here Verkehrsstrafen als Geldbeschaffung fÃ¼r die Verlierer-Ampel

Wird im Ministerrat der Verlierer-Ampel darÃ¼ber debattiert, wie und wo man die BevÃ¶lkerung noch schrÃ¶pfen kann, statt Ã¼ber lÃ¤ngst fÃ¤llige Einsparungen nachzudenken? Dieser Eindruck verfestigt sich bei den Menschen immer mehr. Die drastische ErhÃ¶hung der Verkehrsstrafen, die von SPÃ–-MobilitÃ¤tsminister Peter Hanke als MaÃŸnahme fÃ¼r eine hÃ¶here Verkehrssicherheit verkauft wird, ist dafÃ¼r ein gutes Beispiel.

Bis 5.000 Euro bei Tempo-Ãœberschreitung

Konkret sollen die Strafen bei schweren TempoverstÃ¶ÃŸen angehoben werden. Wer mehr als 30 km/h zu schnell fÃ¤hrt, soll kÃ¼nftig mit 200 bis 5.000 Euro statt bisher 150 bis 5.000 Euro rechnen mÃ¼ssen. Bei mehr als 40 km/h zu viel im Ortsgebiet oder mehr als 50 km/h auÃŸerhalb des Ortsgebiets soll der Strafrahmen von bisher 300 bis 5.000 Euro auf kÃ¼nftig 400 bis 6.000 Euro steigen.

Feldzug gegen Autofahrer

â€žUnd schon wieder geht es gegen die Autofahrerâ€œ, kritisiert der niederÃ¶sterreichische LH-Stellvertreter Udo Landbauer die â€žBestrafung der Pendler und LeistungstrÃ¤ger fÃ¼r die UnfÃ¤higkeit der Regierungâ€œ in einer Aussendung. WÃ¶rtlich sagte Landbauer, der in NiederÃ¶sterreich auch fÃ¼r Verkehr zustÃ¤ndig ist:

Die Bundesregierung setzt ihren Feldzug gegen Autofahrer fort. Die ErhÃ¶hung der Verkehrsstrafen ist die nÃ¤chste groÃŸangelegte Geldbeschaffungsaktion.

Privilegien fÃ¼r Ukrainer

Was auffalle, sei, dass die Regierung immer nach dem gleichen Muster vorgeht. Wer fleiÃŸig sei, werde bestraft, wer nichts leiste, werde belohnt, so Landbauer, der in diesem Zusammenhang auf die ÃœbergangslÃ¶sung fÃ¼r Ukrainer verwies, die bis Juli 2027 Steuerprivilegien genieÃŸen, â€žvon denen Ã–sterreicher nur trÃ¤umen kÃ¶nnenâ€œ. WÃ¤hrend Ukrainer seit mehr als vier Jahren in Ã–sterreich steuerfrei spazieren fahren und Strafmandate im MÃ¼ll landen wÃ¼rden, gehe die Regierung schon wieder auf die eigene BevÃ¶lkerung los, kritisierte Landbauer.