BÃ¤rbel Bas

Die AfD hat im Bundestag einen Antrag zur Absetzung von SPD-Ministerin BÃ¤rbel Bas eingereicht. Die Altparteien hielten gegen den Antrag zusammen wie Pech und Schwefel.

Foto: Raimond Spekking / Wikimedia CC BY-SA 4.0

Bundestag

12. Juni 2026 / 09:06 Uhr

AfD beantragte Entlassung von Arbeitsministerin BÃ¤rbel Bas

Die AfD hat im Bundestag die Entlassung von Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) beantragt. Die Entlassung wurde abgelehnt. Das ist angesichts der politischen Mehrheiten im Parlament nicht weiter Ã¼berraschend. Trotzdem war der Antrag mehr als berechtigt.

Sind Deutsche fÃ¼r Bas “Einheitsbraun”?

Die AfD hat mit ihrem Antrag ein Zeichen gegen inlÃ¤nderfeindlichen Rassismus gesetzt. Bas hatte in einer Befragung im Bundestag gesagt: “Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein.” Die AfD warf ihr in ihrem Antrag vor, damit die sozialpolitische Wirklichkeit zu leugnen. AuÃŸerdem verwies die Partei auf eine Rede der Ministerin beim Aktionstag “Zusammenhalt in Vielfalt”. Dort hatte Bas erklÃ¤rt: “Und wir wollen Farbe bekennen und wehren uns auch gegen dieses sogenannte Einheitsgrau, oder ich will es sogar braun nennen â€“ auch wenn manche sich danach sehnen, so ist es halt nicht mehr und das ist auch gut so.”


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Altparteienpolitik in drei Worten zusammengefasst

Laut der AfD hat Bas damit gegen ihren Amtseid verstoÃŸen. Die Ministerin sei politisch untragbar geworden, weil sie einerseits eine falsche Aussage zur Zuwanderung in die Sozialsysteme getroffen und andererseits weite Teile der BevÃ¶lkerung diffamiert habe. Die Altparteien waren geschlossen gegen den AfD-Antrag. Die Linken-Abgeordnete Cansin KÃ¶ktÃ¼rk brachte die Politik der Blockparteien passend auf den Punkt, indem sie ihre Rede gegen den AfD-Antrag mit dem Ruf “Alerta, Alerta, Antifascista” beendete.

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