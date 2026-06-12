Alice Weidel prangert Grooming-Gangs an

AfD-Chefin Alice Weidel hielt am gestrigen Donnerstag im Bundestag eine bedeutende Rede. Es ging um die bunten ZustÃ¤nde in der von CDU und SPD regierten BRD. Weidel prangerte das Fehlverhalten der Altparteien in der Migrations- und Wirtschaftspolitik an.

Friedrich Merz hat versagt

Besonders bezeichnend war das Verhalten der Blockparteien, als es um die migrantischen Drogen- und Vergewaltigungsgangs in NÃ¼rnberg ging. Weidel fÃ¼hrte aus, wie Migranten minderjÃ¤hrige MÃ¤dchen mit Drogen gefÃ¼gig gemacht und zur Prostitution gezwungen haben. WÃ¤hrend ihrer Rede kam es im Plenum zu lauten Zwischenrufen. Besonders irritierend war, dass laut Bundestagsprotokoll an dieser Stelle die Linken-Abgeordnete Katrin Fey lachte.

Weidel hatte mit ihrer Rede zunÃ¤chst auf die RegierungserklÃ¤rung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geantwortet und dessen Politik scharf angegriffen. Sie sprach von einem “Abgesang eines Gescheiterten”und warf der Bundesregierung wirtschaftspolitisches Versagen, eine anhaltende Einwanderung in die Sozialsysteme und eine katastrophale Abschiebebilanz vor.

Masseneinwanderung und Vergewaltigungen

“Die Masseneinwanderung in unsere Sozialsysteme aus der Dritten Welt geht dagegen ungebrochen weiter. Es wandert eine sechsstellige Zahl Illegaler unter dem Vorwand Asyl ein und dazu eine weitere GroÃŸstadt durch die HintertÃ¼r des Familiennachzuges”, kritisierte die Weidel.

Im Anschluss kam sie auf die Folgen der Migrationspolitik fÃ¼r die innere Sicherheit zu sprechen. Wer nicht in einer abgeschotteten Blase lebe, sagte Weidel, fÃ¼r den seien Gewalt-, Sexual- und Rohheitsdelikte keine “kalte Statistik”, sondern tÃ¤gliche Begleiter der Angst und der “Sorge um unsere Kinder”. Dann schilderte die AfD-Vorsitzende den Fall vom NÃ¼rnberger Hauptbahnhof. Junge MÃ¤nner aus Syrien, dem Irak, Pakistan und nordafrikanischen LÃ¤ndern haben dort MÃ¤dchen zwischen etwa 13 und 18 Jahren aus prekÃ¤ren VerhÃ¤ltnissen in die DrogenabhÃ¤ngigkeit getrieben, um sie zur Prostitution zu zwingen.

Linke ertragen die RealitÃ¤t nicht

Daraufhin wurde es sehr laut im Bundestag. Es kam zu mehreren Zwischenrufen, aber natÃ¼rlich zu keinerlei Ordnungsrufen von Seiten der BundestagsvizeprÃ¤sidenten, die alle den Altparteien angehÃ¶ren. Im Livestream war zunÃ¤chst nicht eindeutig zu erkennen, von wem ein Lachen Ã¼ber die migrantischen Verbrechen kam. Das Bundestagsprotokoll vermerkte spÃ¤ter jedoch ein Lachen der Linken-Abgeordneten Katrin Fey. Fey ist in ihrer Fraktion Sprecherin fÃ¼r BÃ¼rger- und Menschenrechte, Obfrau im Ausschuss fÃ¼r Menschenrechte und humanitÃ¤re Hilfe sowie Mitglied im Innenausschuss.

Ebenfalls nicht unbemerkt blieb an dieser Stelle ein Zuruf der GrÃ¼nen-Abgeordneten Mayra Vriesema. Weidel setzte ihre Rede fort und fragte: “Wie viele NÃ¼rnbergs gibt es in Deutschland? Und was haben Sie alle â€“ ja, alle hier â€“ durch Massenmigration, durch Verrohung und den Sittenverfall nur aus unserem Land gemacht?”

Weidel gegen deutschfeindlichen Rassismus

WÃ¤hrend die AfD-Fraktion Weidel applaudierte, kam es zu weiteren Zwischenrufen, unter anderem aus der Linken und von GrÃ¼nen-Abgeordneten.Weidel griff in ihrer Rede auch das antideutsche Verhalten von Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas auf. Die SPD-Politikerin hatte zuletzt mit ihrer Aussage “Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein” sowie mit ihrer “Einheitsbraun”-Formulierung fÃ¼r EmpÃ¶rung gesorgt. Weidel sagte dazu: “Wer so spricht, der hasst das Eigene und sich selbst und hat in einer Regierung nichts zu suchen.”