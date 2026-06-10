Eigentlich schienen die Aussichten des Terror-Syrers auf den rot-weiÃŸ-roten Pass denkbar schlecht, doch dank des denkwÃ¼rdigen Urteil des Verfassungsgerichtshofs kÃ¶nnte der Asylant vielleicht doch noch zum â€žÃ–sterreicherâ€œ werden.

Foto: unzensuriert.at

Verfassungsgerichtshof

10. Juni 2026 / 10:07 Uhr

Syrer bekommt nach Terror-Verurteilung doch noch Chance auf StaatsbÃ¼rgerschaft

Ein 2016 wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung â€žLiwa al-Tawhid Idlibâ€œ rechtskrÃ¤ftig verurteilter Syrer erhÃ¤lt nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) eine neue Chance auf die Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rgerschaft.

Terrorverurteilung und Waffenverbot fÃ¼r Asylanten

Der Mann lebt seit 2014 als Asylberechtigter in Ã–sterreich. Wie der Exxpress berichtete, war sein EinbÃ¼rgerungsantrag von den steirischen BehÃ¶rden und dem Landesverwaltungsgericht abgelehnt worden. Der Staatsschutz verwies auf die Terrorverurteilung, ein Waffenverbot und die fehlende Mitwirkung an DeradikalisierungsmaÃŸnahmen. Der VfGH beanstandete jedoch die BegrÃ¼ndung der Ablehnung: Das Gericht habe nicht ausreichend erklÃ¤rt, warum diese UmstÃ¤nde weiterhin eine negative GefÃ¤hrdungsprognose rechtfertigen wÃ¼rden.


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â€žSchildbÃ¼rgerstreich der Sonderklasseâ€œ

FPÃ–-Sicherheitssprecher Gernot Darmann zeigte sich empÃ¶rt. Er fragte: â€žWas macht dieser Mann eigentlich noch in Ã–sterreich?â€œ Darmann sprach von einem â€žSchildbÃ¼rgerstreich der Sonderklasseâ€œ. Da sitze jemand wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im GefÃ¤ngnis, bekomme vom Staatsschutz eine negative GefÃ¤hrdungsprognose ausgestellt, schwÃ¤nze â€žvÃ¶llig ungeniert diese ohnehin vÃ¶llig sinnbefreiten Deradikalisierungsprogrammeâ€œ und dÃ¼rfe seinen Asylstatus trotzdem behalten.

BÃ¼rokratie gefÃ¤hrdet Sicherheit der Ã–sterreicher

Darmann fand klare Worte zu dem Fall:

Wie absurd ist es eigentlich, dass ein hochgradiger GefÃ¤hrder durch die GerichtsbÃ¼rokratie hindurchgereicht wird, von Instanz zu Instanz und wieder zurÃ¼ck, und in der Zwischenzeit spaziert dieser Herr auf freiem FuÃŸ durch unser Land?

Ã–sterreich mache sich â€žunter dieser Verlierer-Koalition international vÃ¶llig lÃ¤cherlichâ€œ. Auch Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner sieht er in der Pflicht. Dessen Partei versage â€žTag ein, Tag aus auf ganzer Linie und stolpere von einer leeren AnkÃ¼ndigung in den nÃ¤chsten traurigen Einzelfallâ€œ.

Ã–VP lehnte Antrag zu Asylanten-EinbÃ¼rgerung ab

Dabei hatte die FPÃ– erst kÃ¼rzlich einen Antrag eingebracht, der EinbÃ¼rgerungen von Asylberechtigten grundsÃ¤tzlich verbieten sollte. Dieser wurde jedoch von der Volkspartei abgelehnt. Das Verhalten der Ã–VP bezeichnete Darmann deshalb als â€žan Heuchelei nicht mehr zu Ã¼berbietenâ€œ.

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