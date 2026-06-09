Deutsch wird zur Fremdsprache: Jeder sechste VolksschÃ¼ler in St. PÃ¶lten braucht DeutschfÃ¶rderung

In der niederÃ¶sterreichischen Landeshauptstadt St. PÃ¶lten benÃ¶tigt mittlerweile etwa jedes sechste Volksschulkind zusÃ¤tzliche DeutschfÃ¶rderung. Das kritisiert FPÃ–-Bildungssprecher Helmut Fiedler nach der VerÃ¶ffentlichung aktueller Zahlen zum DeutschfÃ¶rderbedarf an NÃ–-Schulen. Die Entwicklung trifft vor allem stÃ¤dtische Brennpunkte und stellt Lehrer und SchÃ¼ler vor wachsende Herausforderungen.

Lehrer als Sprachtherapeuten statt Wissensvermittler

Fiedler sieht in diesen Zahlen einen klaren bildungspolitischen Weckruf. Lehrer wÃ¼rden zunehmend gezwungen, grundlegende Sprachdefizite auszugleichen, anstatt sich auf die eigentliche Vermittlung von Wissen zu konzentrieren. Die Leidtragenden seien alle Kinder in den Klassen â€“ unabhÃ¤ngig davon, ob sie selbst FÃ¶rderbedarf haben oder nicht.

Die FPÃ– NiederÃ¶sterreich hÃ¤lt fest: Wer in Ã–sterreich die Schule besucht, muss Deutsch kÃ¶nnen. Deutsch sei der SchlÃ¼ssel zu Bildung, Integration und beruflichem Erfolg. Kinder, die dem Unterricht sprachlich nicht folgen kÃ¶nnen, wÃ¼rden von Beginn an benachteiligt, wÃ¤hrend das Leistungsniveau der gesamten Klasse sinke.

Kontinuierlicher Anstieg nichtdeutscher Erstsprachen

Laut BroschÃ¼re des Ã–sterreichischen Integrationsfonds (Ã–IF) â€žBundeslÃ¤nder â€“ Zahlen, Daten und Fakten zu Migration & Integrationâ€œ nimmt der Anteil der niederÃ¶sterreichischen SchÃ¼ler mit einer anderen Erstsprache als Deutsch seit Jahren zu. Im Schuljahr 2023/24 lag er bei 18,2 Prozent, gegenÃ¼ber 13,2 Prozent im Schuljahr 2013/14.

In St. PÃ¶lten spitzt sich die Lage zu. Berichte aus frÃ¼heren Erhebungen bestÃ¤tigen einen FÃ¶rderbedarf von rund 16 Prozent bei VolksschÃ¼lern, was der Aussage Fiedlers entspricht. Andere Quellen wie ORF und heute.at hatten bereits im FrÃ¼hjahr 2026 auf diese Hotspots in St. PÃ¶lten und Wiener Neustadt hingewiesen.

Forderungen der FPÃ–: Verbindlichkeit statt weiterem SchÃ¶nreden

Die FPÃ– NiederÃ¶sterreich fordert konkrete MaÃŸnahmen: verpflichtende Deutschtests vor dem Schuleintritt, gezielte und verpflichtende SprachfÃ¶rderung bereits im Kindergarten, verbindliche DeutschfÃ¶rdermaÃŸnahmen sowie eine Begrenzung des Anteils von Kindern mit unzureichenden Deutschkenntnissen in einzelnen Klassen. Dazu mehr UnterstÃ¼tzung fÃ¼r PÃ¤dagogen statt zusÃ¤tzlicher BÃ¼rokratie und volle Transparenz Ã¼ber den tatsÃ¤chlichen FÃ¶rderbedarf. WÃ¶rtlich sagte Fiedler:

Unsere Schulen dÃ¼rfen nicht immer mehr zu Sprachkurszentren werden. Wer die Probleme weiterhin schÃ¶nredet, gefÃ¤hrdet die Bildungszukunft einer ganzen Generation.

Klare Regeln, frÃ¼he FÃ¶rderung

Der niederÃ¶sterreichische FPÃ–-Bildungssprecher betont weiter:

Jedes Kind hat das Recht auf die bestmÃ¶gliche Bildung. DafÃ¼r braucht es klare Regeln, frÃ¼he FÃ¶rderung und den Mut, MissstÃ¤nde offen anzusprechen. Eltern erwarten zu Recht, dass ihre Kinder in der Schule lesen, schreiben und rechnen lernen.

Die aktuellen Zahlen unterstreichen einen bundesweiten Trend, der in StÃ¤dten besonders sichtbar wird. WÃ¤hrend die Bundesregierung mit Modellen wie dem Chancenbonus und mehr Autonomie in der DeutschfÃ¶rderung ab Schuljahr 2026/27 reagiert, drÃ¤ngt die FPÃ– auf deutlich verbindlichere und frÃ¼here Schritte.