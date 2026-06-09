Operetten-Klassiker in Regenbogen-Version: “Conchita” als “queere” Fledermaus in Wien

Tom Neuwirth ist zurÃ¼ck â€“ und zwar als Theaterschauspieler. Der als Conchita Wurst bekannt gewordene SÃ¤nger, der inzwischen wieder als Mann auftritt, steht in der Wiener Volksoper in einer â€žqueerenâ€œ Version von Johann StrauÃŸ’ berÃ¼hmter Operette â€žDie Fledermausâ€œ auf der BÃ¼hne.

â€žSelbstbewusster queerer Blickâ€œ auf berÃ¼hmte Operrette

Die sogenannte â€žPride Editionâ€œ der â€žFledermausâ€œ, die am heutigen Dienstag Premiere feiert, soll einen â€žselbstbewusst queeren Blick auf die wohl berÃ¼hmteste Operette der Weltâ€œ erÃ¶ffnen, lÃ¤sst die Volksoper mitteilen. Neuwirth â€žbringt erneut seine Vielseitigkeit zwischen Musik und Schauspiel auf die BÃ¼hne â€“ diesmal auf die groÃŸe BÃ¼hne der Volksoper, wo ,Die Fledermausâ€˜ seit jeher zum festen Repertoire gehÃ¶rtâ€œ, zeigt sich die Volksoper erfreut. Wenn dieses â€žFamiliensilberâ€œ der Volksoper nun in einem neuen, queeren Licht erscheine, liege es nahe, diese Neubetrachtung mit einer â€žebenso markanten kÃ¼nstlerischen PersÃ¶nlichkeit zu verbindenâ€œ.

Der Frosch als â€žFigur des scharf beobachtenden, kommentierenden Blicksâ€œ erhalte in der Pride Edition eine â€žzusÃ¤tzliche Dimension zwischen Humor, bewusstem Spiel mit Rollenbildern und als Hoffnungsgeber in einer Zeit, in der queeres Leben noch nicht offen gelebt werden konnteâ€œ.

LGBTQ-Theater auf Kosten der Steuerzahler

Die 1874 im Theater an der Wien uraufgefÃ¼hrte â€žFledermausâ€œ gilt als â€žApotheose der Wiener Operetteâ€œ und zÃ¤hlt zu den beliebtesten Operetten Ã¼berhaupt. Seit seiner UrauffÃ¼hrung steht es nahezu durchgehend auf den SpielplÃ¤nen und gehÃ¶rt seit 1900 fast traditionell zum Silvesterprogramm. Die Handlung beginnt mit der Rache der Fledermaus: Herr von Eisenstein lÃ¤sst den Notar Dr. Falke nach einer Ballnacht betrunken und als Fledermaus verkleidet am Morgen durch die StraÃŸen irren. FÃ¼r Falke ist dies eine DemÃ¼tigung. Seitdem wird er â€žDr. Fledermausâ€œ genannt und sinnt auf Rache an Eisenstein.

Sie ist die einzige Operette, die regelmÃ¤ÃŸig an der altehrwÃ¼rdigen Wiener Staatsoper aufgefÃ¼hrt wird. Nun prÃ¤sentiert die Volksoper dem Publikum eine LGBTQ-Version des Klassikers â€“ finanziert aus Ã¶ffentlichen Mitteln und damit letztlich auch von den Steuerzahlern.