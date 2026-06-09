Gescheiterte Integrationspolitik: Nach brutaler Attacke fordert FPÃ– hÃ¤rteren Asylkurs

Ein mutmaÃŸlicher Fall schwerer Gewalt gegen eine Frau sorgt in NiederÃ¶sterreich fÃ¼r Entsetzen.

Importierte Gewalt im Einwanderermilieu

Ein 28-jÃ¤hriger Afghane steht im Verdacht, seine LebensgefÃ¤hrtin Mitte Mai in einem Mehrparteienhaus in St. PÃ¶lten massiv verletzt zu haben. Die Frau, ebenfalls aus Afghanistan stammend und etwa gleich alt, wurde dabei schwer verwundet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der Mann zu einem Messer gegriffen und versucht haben, der Frau eine Brustwarze abzutrennen. Die verletzte Frau konnte zu einem Nachbarn flÃ¼chten, der daraufhin die Polizei verstÃ¤ndigte. Sie wurde anschlieÃŸend in einem Krankenhaus behandelt.

Ermittlungen laufen

Der VerdÃ¤chtige wurde festgenommen und befindet sich seit 19. Mai in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft St. PÃ¶lten ermittelt wegen schwerer KÃ¶rperverletzung. DarÃ¼ber hinaus steht auch der Vorwurf der Vergewaltigung im Raum.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, weitere Zeugen sollen einvernommen werden. Der Beschuldigte soll sich bislang teilweise gestÃ¤ndig gezeigt haben. FÃ¼r ihn gilt die Unschuldsvermutung.

FPÃ–: Bespiel fÃ¼r verfehlte Migrations- und Integrationspolitik

Politisch reagierte die FPÃ– NiederÃ¶sterreich mit scharfen Worten auf den Fall. Landesparteiobmann und LH-Stellvertreter Udo Landbauer sprach in einer Aussendung von einem Beispiel fÃ¼r eine verfehlte Migrations- und Integrationspolitik:

Das ist das Ergebnis importierter Gewalt aus Afghanistan und anderer muslimischer LÃ¤nder.

Forderung nach Remigration

Landbauer stellt die Integrationsfrage grundsÃ¤tzlich infrage:

Wobei sich in so einem Fall die Integrationsfrage gar nicht mehr stellt, solche Personen haben in Ã–sterreich nichts verloren. Das ist der klassische Fall fÃ¼r Remigration.

Zu viele Opfer der â€žWillkommenspolitikâ€œ

Zudem richtete Landbauer seine Kritik direkt an Innenminister Gerhard Karner von der Ã–VP. Er fragt:

Was muss denn noch alles passieren, bis Ã–VP-Innenminister Karner endlich die Asylnotbremse zieht und dafÃ¼r Sorge trÃ¤gt, dass kein einziger Asylwerber mehr ins Land kommt?

AbschlieÃŸend hielt der niederÃ¶sterreichische FPÃ–-Chef fest: â€žEs reicht â€“ zu viele Frauen und Kinder wurden bereits Opfer der ungezÃ¼gelten Willkommenspolitik.â€œ