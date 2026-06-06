Meinl-Reisingers Erfolg: Mit Kirgistan, Trinidad und Kongo die Welt retten

Ã–sterreich wurde diese Woche fÃ¼r zwei Jahre zu einem der sogenannten nicht-stÃ¤ndigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat gewÃ¤hlt. Als das Ergebnis verkÃ¼ndet wurde, jubelte Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger so, als hÃ¤tte sie fÃ¼r Ã–sterreich die Weltmeisterschaft gewonnen. Aber was ist dieser Sitz in New York wirklich wert?

Fakt ist: Alle Bundesregierungen der vergangenen 15 Jahre wollten an diesem Tisch Platz nehmen und setzten entsprechende Initiativen – und NationalratsprÃ¤sident Walter Rosenkranz (FPÃ–) sagte am Mittwoch, 3. Juni, noch vor der VerkÃ¼ndigung, dass er bei allen StaatsgÃ¤sten, die er im Parlament begrÃ¼ÃŸt habe, fÃ¼r diese Mitgliedschaft geworben habe.

Ramponiertes Image aufpoliert

Ein gemeinsamer Erfolg der BemÃ¼hungen also? Dennoch konnte man sich nach den Bildern, als Meinl-Reisinger die Arme in die HÃ¶he streckte, des Eindrucks nicht erwehren, als wÃ¼rde die AuÃŸenministerin diese Szene politisch dafÃ¼r nÃ¼tzen, um ihr zuhause ramponiertes Image aufzupolieren.

Ã„tsch und trotzdem nichts zu entscheiden

Doch die Ã–sterreicher versetzten der Neos-Politikern gleich einen DÃ¤mpfer. Auf die â€žFrage des Tagesâ€œ in der Kronen Zeitung, â€žBraucht Ã–sterreich einen stÃ¤ndigen Sitz im UN-Sicherheitsrat?â€œ, sagte eine Dreiviertelmehrheit â€žNeinâ€œ. Auch in den Kommentaren auf den Leserbriefseiten und auf krone.at werde eher nicht gejubelt, schrieb Krone-Chefredakteur Klaus Herrmann in seinem Kommentar mit dem Titel â€žÃ„tsch im Match und trotzdem nichts zu entscheidenâ€œ.

Mit Simbabwe und Liberia an einem Tisch

Und bei FPÃ–-Urgestein Andreas MÃ¶lzer konnte man lesen, dass uns die AuÃŸenministerin expressis verbis zwar erklÃ¤rt habe, dass Ã–sterreich nun wieder am Tisch sitze, â€žwo Ã¼ber Frieden, Sicherheit und StabilitÃ¤t entschieden wirdâ€œ, aber dabei solle uns klar sein, â€ždass Ã–sterreich gemeinsam mit anderen nicht-stÃ¤ndigen Mitgliedern des Sicherheitsrats wie Liberia, Simbabwe, Trinidad, Kirgistan und Kongo schlicht und einfach gar nichts zu entscheiden hatâ€œ.