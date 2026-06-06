Wegscheider bei â€žGruaberinâ€œ: â€žIch wurde als rechts, rechtsextrem und Nazi dargestelltâ€œ

Der ehemalige Intendant von Servus TV, Ferdinand Wegscheider, erzÃ¤hlte in der Sendung von Monika Gruber, â€žDie Gruaberinâ€œ, wie er zuerst als â€žrechtsâ€œ, dann â€žrechtsextremâ€œ und spÃ¤ter als â€žNaziâ€œ geframt wurde und warum sich Journalisten in den Medien, in denen sie arbeiten, selbst das Grab schaufeln.Â

Fast jede VerschwÃ¶rungstheorie ist wahr geworden

Im FlÃ¼chtlingsjahr 2015 habe er sich gefragt, was denn da passieren wÃ¼rde mit den offenen Grenzen. Das kÃ¶nne sich doch hinten und vorne nicht ausgehen, dachte er sich. Ab diesem Zeitpunkt habe man ihn als rechts, rechtsextrem und Nazi dargestellt.Â

Schon damals sei den Menschen vom Mainstream etwas vorgekaut worden – und sie hÃ¤tten es geglaubt, â€žweil der Radio und das Fernsehen es gesagt haben und es ja auch in der Zeitung stehtâ€œ. Das sei dann auch so in der Corona-Politik gewesen, bei der man heute leider sagen mÃ¼sse, dass fast jede VerschwÃ¶rungstheorie wahr geworden sei.

Mainstream-Medien haben ihre Chance vertan

Die Medien, so Ferdinand Wegscheider, hÃ¤tten in der Corona-Zeit die Riesen-Chance gehabt, sich gegen das Internet abzugrenzen. NÃ¤mlich, durch guten, qualitativen Journalismus. Diese Chance hÃ¤tten sie vertan. Jetzt wÃ¼rde der Mainstream ihr Heil darin sehen, dass sie die alternativen Medien und sozialen Medien Ã¤chten, diskreditieren und diffamieren.Â

Journalisten tragen inhaltlich nichts bei

Man werfe die Kritiker der Corona-Politik, des menschengemachten Klimawandels oder der Andersdenkenden im Ukraine-Konflikt in einen Topf mit den wirklichen Spinnern, die es natÃ¼rlich auch gebe in den sozialen Medien. Journalisten wÃ¼rden in den Redaktionen sitzen und zuschauen, wie ihr Arbeitgeber wirklich schwere Zeiten erlebe, aber inhaltlich wÃ¼rden sie zur Verbesserung der Situation nichts beitragen.

Medien jammern Ã¼ber zu wenig FÃ¶rdergeld

WÃ¤hrend Wegscheider, der im Ruhestand ist und nur noch seine wÃ¶chentliche Kolumne â€žDer Wegscheiderâ€œ macht, manchen Medien einen Spiegel vorhÃ¤lt, klagen die Herausgeber Ã¼ber die heimische Politik. Oe24 schreibt heute, Samstag, Ã¼ber â€žDas Attentat auf Ã–sterreichs Medienâ€œ und beschuldigt SPÃ–-Medienminister Andreas Babler und Wiens SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig indirekt, an MassenkÃ¼ndigungen in der Branche schuld zu sein. Dem Vernehmen nach wÃ¼rde Babler mehr als 50 Millionen Euro an FÃ¶rderungen blockieren, Ludwig wiederum hÃ¤tte 60 Prozent des Medien-Budgets in Wien gestrichen. Das lÃ¶se in Ã–sterreich angeblich die dramatischte Medien-Krise seiner Geschichte aus.