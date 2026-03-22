â€žDer Wegscheiderâ€œ: â€žFlinten-Uschi treibt EU in wirtschaftlichen Selbstmordâ€œ

In seinem Wochenkommentar gestern, Samstag, machte Ferdinand Wegscheider auf ServusTV keinen Hehl daraus, dass die Sanktionen gegen Russland zum wirtschaftlichen Selbstmord Europas fÃ¼hren und dass â€žSky Shieldâ€œ vÃ¶llig unwirksam gegen aktuelle Bedrohungen ist.Â

Hunderte Milliarden zur Verteidigung “westlicher Werte”

â€žDer Wegscheiderâ€œ sprach von einer vierjÃ¤hrigen, vorgegaukelten ErzÃ¤hlung, dass die Ukraine durch immer noch mehr Waffenlieferungen aus dem Westen die Atommacht Russland besiegen kÃ¶nne. â€žMÃ¤rchenerzÃ¤hlerâ€œ von BrÃ¼ssel bis Wien wÃ¼rden das Verbrennen von hunderten Milliarden Euro an europÃ¤ischen Steuergeldern damit rechtfertigen, dass dies zur Verteidigung â€žunserer westlichen Werteâ€œ diene.Â

MÃ¤rchen seit vier Jahren erzÃ¤hlt

â€žDer Wegscheiderâ€œ meinte zudem, dass die BevÃ¶lkerung mit der Wirksamkeit unzÃ¤hliger Sanktionspakete gegen Russland belogen werden wÃ¼rde. Man habe den Menschen erzÃ¤hlt, dass man Russland dadurch in nur wenigen Monaten wirtschaftlich in die Knie zwingen kÃ¶nne. Diese MÃ¤rchen wÃ¼rden seit bereits vier Jahren immer und immer wieder erzÃ¤hlt.

FÃ¼nf Millionen ArbeitsplÃ¤tze vernichtet

In seiner satirischen Analyse fragte sich Ferdinand Wegscheider, wie es sein kann, dass so viele erwachsene Menschen dieses Narrativ des Mainstreams glauben kÃ¶nnen. Sie mÃ¼ssten doch sehen, dass die vielen Sanktionspakete nicht Russland, sondern den EU-Staaten selbst massiv schaden. Mehr als fÃ¼nf Millionen ArbeitsplÃ¤tze hÃ¤tten die Sanktionen gegen die russische Energie bisher vernichtet. WÃ¶rtlich sagte â€žDer Wegscheiderâ€œ:

Aber da treiben die â€žFlinten-Uschiâ€œ und ihre SpieÃŸgesellen die EU lieber in den wirtschaftliche Selbstmord, als zuzugeben, dass die Sanktionen ein kapitaler Fehler waren.Â

Wirksamkeit von “Sky Shield” hanebÃ¼chenes LÃ¼gen-MÃ¤rchen

Als hanebÃ¼chenes LÃ¼gen-MÃ¤rchen bezeichnete der Satiriker von ServusTV die ErzÃ¤hlung in den Mainstream-Medien, dass das â€žWunder-Abwehr-Systemâ€œ namens â€žSky Shieldâ€œ Ã–sterreich wirksam vor Raketen-Angriffen schÃ¼tzen soll. Er zitierte dazu Ã–VP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die sagte: â€žWir brauchen Sky Shield wie die Luft zum Atmenâ€œ.Â

NeutralitÃ¤t zu Grabe getragen

Abgesehen davon, dass die milliardenschwere Anschaffung die NeutralitÃ¤t endgÃ¼ltig zu Grabe tragen wÃ¼rde, sei â€žSky Shieldâ€œ in seiner angebotenen Form ein vÃ¶llig Ã¼berteuertes System ohne demokratische Legitimation, das definitiv nicht vor den heutigen, aktuellen Bedrohungen schÃ¼tze, so Ferdinand Wegscheider. Das wÃ¼rde der Nahost-Krieg beinahe tÃ¤glich beweisen. Ã„hnliche Systeme, die vom selben israelischen Hersteller stammen, seien schon nach wenigen Tagen Dauerbeschuss an ihre Grenzen gestoÃŸen. â€žSky Shieldâ€œ wÃ¤re nach Ansicht des ServusTV-Satirikers daher als falsches System gegen Drohnen-SchwÃ¤rme und Hyperschall-Raketen vÃ¶llig unwirksam.Â