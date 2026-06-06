Demonstranten sollen gestern, Samstag, BrÃ¤nde in der NÃ¤he des BrÃ¼sseler Hauptbahnhofs gelegt haben (Symbolbild).

Foto: jazavac / depositphotos.com

Belgien

6. Juni 2026 / 07:04 Uhr

BrÃ¼ssel brennt nach Demonstrationen: Gewalt Ã¼berschattet Bildungsstreit

BrÃ¼ssel ist erneut zum Schauplatz schwerer Ausschreitungen geworden.

Barrikaden und Gewalt

AuslÃ¶ser waren Proteste gegen SparmaÃŸnahmen im franzÃ¶sischen Bildungswesen. Tausende SchÃ¼ler, Studenten, Lehrer und Gewerkschafter hatten gegen das sogenannte Programmdekret der FranzÃ¶sischen Gemeinschaft demonstriert.


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Dann kippte die Lage: In der Umgebung des BrÃ¼sseler Zentralbahnhofs wurden Barrikaden errichtet, GegenstÃ¤nde in Brand gesetzt, FeuerwerkskÃ¶rper gezÃ¼ndet und Ã¶ffentliche Einrichtungen beschÃ¤digt â€“ hauptsÃ¤chlich von Personen mit Migrationshintergrund, wie Videoaufnahmen zeigen. Sie nÃ¼tzten die Proteste fÃ¼r Ausschreitungen.

Nur 15 Festnahmen

Die Polizei rÃ¼ckte mit TrÃ¤nengas und Wasserwerfern an.

15 Personen wurden festgenommen, darunter MinderjÃ¤hrige und Erwachsene. 14 Festnahmen erfolgten aus strafrechtlichen GrÃ¼nden. Vorgeworfen werden den VerdÃ¤chtigen unter anderem Waffenbesitz, SachbeschÃ¤digung, KÃ¶rperverletzung, Widerstand gegen die Polizei und versuchte Brandstiftung. Ein Teil der Erwachsenen soll im Schnellverfahren vor Gericht erscheinen.

Anhaltende Gewalt

Am Freitag setzte sich die Gewalt fort. Im Internet kursierten neue Aufrufe, sich erneut in der NÃ¤he des Parlaments der FranzÃ¶sischen Gemeinschaft zu versammeln. Trotz verstÃ¤rkter PolizeiprÃ¤senz kam es rund um den Zentralbahnhof wieder zu ZusammenstÃ¶ÃŸen.

Belgische Medien sprachen von â€žmeist jugendlichen Krawallmachernâ€œ, die sich mit der Polizei ein Katz-und-Maus-Spiel lieferten. Die Lage drohte zeitweise auÃŸer Kontrolle zu geraten, bis die Polizei Wasserwerfer einsetzte.

Vertreter der Regierungspartei angegriffen

Der niederlÃ¤ndische Rundfunk NOS berichtete von Randalierern, die die Fassade des Parlaments der FranzÃ¶sischen Gemeinschaft mit roter Farbe beschmiert hÃ¤tten.

Der Vorsitzende der christdemokratischen Regierungspartei Les EngagÃ©s wurde in der NÃ¤he des Parlaments angegriffen worden und musste von der Polizei in Sicherheit gebracht werden.

Ã„nderungen im Lehrerdienstrecht

Politisch entzÃ¼ndete sich der Konflikt an den SparplÃ¤nen: Vorgesehen sind unter anderem hÃ¶here StudiengebÃ¼hren, zusÃ¤tzliche Unterrichtsstunden fÃ¼r Lehrer ohne entsprechenden Lohnausgleich und Ã„nderungen bei Dienstrechtsregeln.

Doch wÃ¤hrend die einen friedlich demonstrierten, nÃ¼tzten offensichtlich die anderen die Gelegenheit fÃ¼r Gewalt und Randale.

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