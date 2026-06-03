Neuester ORF-Hit: Opposition soll Schuld sein am Unsicherheits-GefÃ¼hl in Wien

Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen! Im ORF, konkret in der Sendung â€žWien heuteâ€œ, durfte ein Soziologe gestern, Dienstag, die Schuld am Unsicherheits-GefÃ¼hl der Menschen der Opposition in die Schuhe schieben.

Sexualdelikte explodierten

Anlass waren die KriminalitÃ¤ts-Zahlen der Statistik Austria mit erschreckenden Erkenntnissen. Besonders auffÃ¤llig: Die stÃ¤rkste Zunahme an Verurteilungen im Vergleich zum Vorjahr gab es bei Sexualdelikten mit einem Plus von 41,2 Prozent oder 322 SchuldsprÃ¼chen. Dabei wiederum waren die Kindesmissbrauchs-Darstellungen mit einem Plus von 81,7 Prozent der am stÃ¤rksten gestiegene Bereich. Genauso wenig erfreulich: Hatten 2012 noch 46,5 Prozent aller Verurteilten keinen Ã¶sterreichischen Pass, waren es 2025 bereits 60,6 Prozent.

Sozialforscher: “Statistiken irrefÃ¼hrend”

Der ORF lud nun den Soziologen GÃ¼nther Ogris ins Studio, um das Ergebnis zu analysieren. Er sagte, dass die Statistiken irrefÃ¼hrend sein kÃ¶nnen, wenn sie nicht aufgeschlÃ¼sselt werden â€žund das passiert auch immer wieder, vor allem von Akteuren in der Politik, die gerade in Opposition sind, die zeigen wollen, wie schlimm etwas in einer Stadt ist.â€œ Es sei selbstverstÃ¤ndlich, dass hier politisch agiert werde. Das fÃ¶rdere die Unsicherheit der Menschen, so Ogris. Wer stÃ¤ndig mit Bedrohungsbildern konfrontiert werde und zur Angst neige, der fÃ¼rchte sich mehr als andere.

Ogris meinte im Hinblick auf den BevÃ¶lkerungszuwachs in Wien (vor 30 Jahren 1,5 Millionen, heute mehr als zwei Millionen), dass die Zahl der Verurteilten demnach sogar zurÃ¼ckgegangen sei.Â

Propaganda fÃ¼r die SPÃ–

Das lieÃŸen der Sicherheitssprecher der FPÃ– Wien, Stadtrat Stefan Berger, und Mediensprecher Lukas Brucker nicht so im Raum stehen. In einer Aussendung sagten die beiden, dass der ORF-Wien-Beitrag unverhohlen Propaganda fÃ¼r SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig mache. Dass ausgerechnet GÃ¼nther Ogris, der 2023 als zentrale Figur im Skandal um das SPÃ–-Strategiepapier zur Verleumdung politischer Mitbewerber aufgeflogen sei, nun als â€žunabhÃ¤ngiger Experte” nach dem Kriminalstatistik-Beitrag von â€žWien heuteâ€œ auftrete und dann auch noch live auf Sendung unwidersprochen die Opposition attackieren dÃ¼rfe, sei ein unfassbarer Skandal.

KriminalitÃ¤t massiv gestiegen

Tatsache sei, dass die KriminalitÃ¤t in Wien massiv gestiegen ist, besonders im Bereich der Nicht-Ã–sterreicher und der Sexualdelikte. â€žDas spÃ¼ren die Wienerinnen und Wiener tagtÃ¤glich und selbst prominente KÃ¼nstler wie Melissa Naschenweng betonen, dass sie sich im roten Wien nicht mehr sicher fÃ¼hlenâ€œ, entgegneten die beiden FPÃ–-Politiker der Darstellung von Ogris.Â