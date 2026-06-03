DorotheenstraÃŸe in Berlin

Die Altparteien haben einen Teil der DorotheenstraÃŸe zwischen WilhelmstraÃŸe im Osten und EbertstraÃŸe im Westen umbenannt. Angeblich wollen sie damit etwas zu Ehren der Juden tun.

Foto: By Bahnfrend - Own work, CC BY-SA 4.0

Berlin

3. Juni 2026 / 09:04 Uhr

Altparteien benennen Teil der DorotheenstraÃŸe um

In der BRD-Hauptstadt betreiben die Blockparteien einmal mehr Symbolpolitik, indem sie einen Teil der DorotheenstraÃŸe umbenennen. Wie die B.Z. berichtete, soll der betroffene Teil nun Yad-Vashem-StraÃŸe heiÃŸen. Er wird also nach der Internationalen Holocaust-GedenkstÃ¤tte in Jerusalem benannt.

Nutzlose Symbolpolitik

Freilich wÃ¼rden die in Berlin und Deutschland lebenden Juden deutlich mehr davon profitieren, wenn die Altparteien aufhÃ¶ren wÃ¼rden, Judenhasser ins Land zu lassen und fÃ¼r eine Remigration aller importierten Judenfeinde sorgten. Damit ist jedoch nicht zu rechnen. Stattdessen gibt es Symbolpolitik, bei der sich die etablierten Parteien gegenseitig auf die Schulter klopfen und sich gut fÃ¼hlen kÃ¶nnen.


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NatÃ¼rlich inszenierte sich Berlins BÃ¼rgermeister Kai Wegner (CDU) bei dem Ganzen ganz groÃŸ. SchlieÃŸlich ist derzeit Wahlkampf. Er verkÃ¼ndete: “Berlin zeigt damit deutlich: Die Erinnerung an die Schoah und an dieses im deutschen Namen begangene Menschheitsverbrechen bleibt ein fester und unverrÃ¼ckbarer Teil unserer Geschichte.” Wie ernst ihm diese Worte sind, sieht man jeden Tag an den bunten ZustÃ¤nden in Berlin. Das einzig Gute an dieser sinnlosen StraÃŸenumbenennung ist, dass sie im Regierungsviertel stattfindet und keine Anwohner oder GeschÃ¤fte damit von lÃ¤stigen BehÃ¶rdengÃ¤ngen betroffen sind.


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