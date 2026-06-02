BÃ¤rbel Bas beschwert sich Ã¼ber “rechte Netzwerke”

Die SPD-Vorsitzende BÃ¤rbel Bas, die gleichzeitig das Amt der Arbeitsministerin besetzt, hat beim “StÃ¤ndehaus-Treff” der Rheinischen Post in DÃ¼sseldorf darÃ¼ber geklagt, dass sie ein “personifiziertes Feindbild” geworden ist. Schuld daran sind ihres Erachtens aber natÃ¼rlich nicht ihre eigenen Aussagen, sondern “rechte Netzwerke”.

Bas gegen deutsches “Einheitsgrau”

Um welche Netzwerke es genau gehen soll, fÃ¼hrte Bas leider nicht aus. Man kann jedoch davon ausgehen, dass sie alternative, patriotische Medien meinte, die aber alle nur das wiedergeben, was sie selbst sagte. Und diese Wortmeldungen von Bas haben es in sich. Sie zeigen ganz deutlich, fÃ¼r welche Politik sie und ihre Partei stehen.

Die Reformvorstellungen von Kanzler Merz nannte sie “Bullshit”, Ã¼ber die Arbeitgeber sagte sie, ihr sei klar geworden, dass “wir gegen sie kÃ¤mpfen mÃ¼ssen”. Im Bundestag behauptete sie: “Niemand wandert in die Sozialsysteme ein.” Und zuletzt forderte sie weitere Massenzuwanderung, weil man sich gegen “dieses sogenannte Einheitsgrau, ich wÃ¼rde es sogar -braun nennen” wehren mÃ¼sse. Dass die indigenen Deutschen es nicht mÃ¶gen, als “Einheitsgrau” oder “-braun” bezeichnet und umgevolkt zu werden, kam ihr wohl nicht in den Sinn. Zusammengefasst kann man sagen, dass BÃ¤rbel Bas einen hervorragenden Wahlkampf macht; fÃ¼r die AfD.

Bas klagt Ã¼ber “Hass”

Damit, dass sie nun behauptet, ihr schlage “Hass” entgegen, tut sie sich und ihrer Partei jedenfalls auch wieder keinen Gefallen. Ãœber das Echo, das ihr entgegenschallt, meinte sie: “Es ist nicht einfach, das auszuhalten.” Dabei wÃ¤re die LÃ¶sung ganz einfach: Die eigenen Aussagen kritisch hinterfragen, sich fÃ¼r diese Worte und die damit verbundene Politik aufrichtig entschuldigen und endlich wieder Politik zum Wohle des deutschen Volkes machen. Aber dafÃ¼r mÃ¼sste man erstmal erkennen, was man selbst falsch gemacht hat.

Und Bas sieht die Schuld ja nicht bei sich, sondern bei irgendwelchen “rechten Netzwerken”, die aber nicht nÃ¤her benannt werden. Immerhin gibt sie zu, dass sie polarisiert. Aber anstatt eigene Fehler einzurÃ¤umen, sagt sie wegen der ihr entgegenschlagenden Kritik “Und jetzt bin ich schon fast froh, keine eigenen Kinder zu haben”, da es fÃ¼r engagierte Politiker mit Kindern noch schwerer wÃ¤re, solchen Gegenwind abzubekommen. Man darf gespannt sein, wir ihr auch diese Worte auf die FÃ¼ÃŸe fallen.