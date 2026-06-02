SPD-Abgeordnete drohte mit Koalitionsbruch, ruderte dann aber wieder zurÃ¼ck

Die SPD-Politikerin Carolin Wagner droht laut der Jungen Freiheit mit einem Bruch der Regierungskoalition. Hintergrund ist das BAfÃ¶G, also die staatliche AusbildungsfÃ¶rderung in Deutschland, die Studenten und SchÃ¼ler finanziell unterstÃ¼tzt, wenn sie ihre Ausbildung nicht selbst oder durch ihre Eltern finanzieren kÃ¶nnen.

Abgeordnete stellte Rute ins Fenster

Besagtes BAfÃ¶G soll nach Meinung Wagners und der Jungen Sozialisten (Jugendorganisation der SPD) erhÃ¶ht werden. “Wenn die BafÃ¶g-ErhÃ¶hung nicht zum Wintersemester kommt â€“ dann gehen wir!”, drohte die Bundestagsabgeordnete. Das Problem ist nur: Nach einem solchen Koalitionsbruch mÃ¼sste es Neuwahlen geben und bei denen wÃ¼rde die SPD massiv Federn lassen mÃ¼ssen.

Die Sozialdemokraten wÃ¼rden nach Neuwahlen deutlich schwÃ¤cher in den Bundestag einziehen. Das wurde dann wohl auch Wagner klar und so lÃ¶schte sie ihre Forderung wieder von Instagram. Sie ruderte also wieder ruck zuck zurÃ¼ck und zeigte so, dass sie eigentlich ganz gut in eine Koalition mit der Merz-CDU passt. Derweil schlossen sowohl Jens Spahn (CSU) als auch Bundesforschungsministerin Dorothee BÃ¤r (CSU) eine ErhÃ¶hung des BafÃ¶g aus.