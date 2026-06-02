Den Sozialdemokraten im Bundestag geht es mal wieder ums Geld. Sie wollen, dass der BAfÃ¶G erhÃ¶ht wird. Eine von ihnen drohte deswegen sogar mit Koalitionsbruch, nur um dann ihren Post wieder zu lÃ¶schen.

Foto: Steffen PrÃ¶ÃŸdorf / wikimedia.org (CC-BY-SA-4.0)

Bundestag

2. Juni 2026 / 08:17 Uhr

SPD-Abgeordnete drohte mit Koalitionsbruch, ruderte dann aber wieder zurÃ¼ck

Die SPD-Politikerin Carolin Wagner droht laut der Jungen Freiheit mit einem Bruch der Regierungskoalition. Hintergrund ist das BAfÃ¶G, also die staatliche AusbildungsfÃ¶rderung in Deutschland, die Studenten und SchÃ¼ler finanziell unterstÃ¼tzt, wenn sie ihre Ausbildung nicht selbst oder durch ihre Eltern finanzieren kÃ¶nnen.

Abgeordnete stellte Rute ins Fenster

Besagtes BAfÃ¶G soll nach Meinung Wagners und der Jungen Sozialisten (Jugendorganisation der SPD) erhÃ¶ht werden. “Wenn die BafÃ¶g-ErhÃ¶hung nicht zum Wintersemester kommt â€“ dann gehen wir!”, drohte die Bundestagsabgeordnete. Das Problem ist nur: Nach einem solchen Koalitionsbruch mÃ¼sste es Neuwahlen geben und bei denen wÃ¼rde die SPD massiv Federn lassen mÃ¼ssen.


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Die Sozialdemokraten wÃ¼rden nach Neuwahlen deutlich schwÃ¤cher in den Bundestag einziehen. Das wurde dann wohl auch Wagner klar und so lÃ¶schte sie ihre Forderung wieder von Instagram. Sie ruderte also wieder ruck zuck zurÃ¼ck und zeigte so, dass sie eigentlich ganz gut in eine Koalition mit der Merz-CDU passt. Derweil schlossen sowohl Jens Spahn (CSU) als auch Bundesforschungsministerin Dorothee BÃ¤r (CSU) eine ErhÃ¶hung des BafÃ¶g aus.


ESN Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE der Fraktion Europa souverÃ¤ner Nationen (ESN).
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

2.

Juni

08:12 Uhr
2. Juni 2026

“Spionageangriff der Regierung”: Am 22. Juni verhandelt VerfassungsgerichtshofÂ 

2. Juni 2026

Schellhorn schreibt Buch: “Wehklagen eines abgehobenen Systempolitikers”

1. Juni 2026

Kickl: â€žFake-News Kampagne von ORF und Standard krachend zusammengebrochenâ€œ

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Pride Month & Ã¼bertriebener Regenbogenzirkus: DAS muss gesagt werden!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.