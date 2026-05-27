In Berlin konnte die Polizei den Komplizen eines IS-AnhÃ¤ngers schnappen. Der Genosse des Messerstechers wurde am Mittwochmorgen verhaftet.

Foto: BMI / Gerd Pachauer

islamischer Staat

27. Mai 2026 / 14:45 Uhr

Migrantenterror am Holocaust-Mahnmal

Die Polizei hat dem Focus zufolge den Syrer Khalaf A. festgenommen. Gegen A. wird wegen Beihilfe zum versuchten Mord und zur gefÃ¤hrlichen KÃ¶rperverletzung ermittelt. Gegen den syrischen Migranten lag ein Haftbefehl vor, weil er mit dem verurteilten AttentÃ¤ter Wassim Al M. in Kontakt stand, der am 21. Februar 2025 am Holocaust-Mahnmal in Berlin einen spanischen Touristen mit einem Messer angegriffen und lebensbedrohlich verletzt hatte.

Grenzschutz hÃ¤tte den Anschlag verhindert

Der 20 Jahre alte Syrer Al M. war fÃ¼r diese Tat wegen versuchten Mordes und versuchter Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vom Berliner Kammergericht zu einer Haftstrafe von 13 Jahren verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der TÃ¤ter gezielt aus Leipzig nach Berlin gefahren war, um im Namen des Islamischen Staats zu tÃ¶ten.


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Der nun festgenommene A. soll so schnell wie mÃ¶glich dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgefÃ¼hrt werden; dieser entscheidet auch Ã¼ber eine mÃ¶gliche Untersuchungshaft fÃ¼r den Syrer. Bei dem feigen Anschlag vor einem Jahr handelt es sich um eine von etlichen Taten, die so niemals stattgefunden hÃ¤tten, wenn die BRD sichere Grenzen sowie eine Politik der Remigration hÃ¤tte.


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