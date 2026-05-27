Flughafen-Polizei

In Berlin sind die Polizeidienststellen in einem fragwÃ¼rdigen Zustand. Doch im Ã¼brigen Bund sieht es nicht besser aus; jedes dritte Revier ist marode.

Foto: oberaichwald / pixabay.com

Infrastruktur

27. Mai 2026 / 08:38 Uhr

Marode Polizeidienststellen in Berlin und im Bund

Wie Apollo News aktuell berichtete, ist jede dritte Polizeidienststelle in der BRD marode. Jedes Jahr werden Milliarden an Entwicklungshilfe in die ganze Welt gezahlt, aber fÃ¼r die innere Sicherheit Deutschlands ist offenbar kein Geld da.

33 Prozent der Dienststellen im Eimer

“Man kann klar sagen, dass so gut wie jede dritte Dienststelle erhebliche MÃ¤ngel hat oder marode ist”, erklÃ¤rte Andreas Rosskopf in seiner Funktion als Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Laut der Gewerkschaft fehlt es an BÃ¼ros, UnterkÃ¼nften und ParkflÃ¤chen. Zwar werden inzwischen wieder neue Polizisten eingestellt, aber die Infrastruktur wÃ¤chst nicht mit.


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Apollo News zufolge ist die Lage in Berlin besonders schlimm: “Die Wache des Regionalabschnitts FriedrichstraÃŸe â€“ zustÃ¤ndig fÃ¼r die KriminalitÃ¤ts-Hotspots GÃ¶rlitzer Park und Kottbusser Tor â€“ wurde zuletzt bundesweit zum Sinnbild des Verfalls. Laut der Berliner Polizeigewerkschaft fliegen dort Motten durch die SchrÃ¤nke, tote Ratten wurden entdeckt, und der Personalrat beklagt die Missachtung arbeitsrechtlicher Vorschriften sowie Gesundheitsgefahren”. Das zeigt sehr deutlich, wie unwichtig den herrschenden Politikern die Arbeitsbedingungen der Beamten sind, die fÃ¼r sie manchmal auch oppositionelle Regierungskritiker jagen mÃ¼ssen.


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