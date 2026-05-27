Wie Apollo News aktuell berichtete, ist jede dritte Polizeidienststelle in der BRD marode. Jedes Jahr werden Milliarden an Entwicklungshilfe in die ganze Welt gezahlt, aber fÃ¼r die innere Sicherheit Deutschlands ist offenbar kein Geld da.

33 Prozent der Dienststellen im Eimer

“Man kann klar sagen, dass so gut wie jede dritte Dienststelle erhebliche MÃ¤ngel hat oder marode ist”, erklÃ¤rte Andreas Rosskopf in seiner Funktion als Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Laut der Gewerkschaft fehlt es an BÃ¼ros, UnterkÃ¼nften und ParkflÃ¤chen. Zwar werden inzwischen wieder neue Polizisten eingestellt, aber die Infrastruktur wÃ¤chst nicht mit.

Apollo News zufolge ist die Lage in Berlin besonders schlimm: “Die Wache des Regionalabschnitts FriedrichstraÃŸe â€“ zustÃ¤ndig fÃ¼r die KriminalitÃ¤ts-Hotspots GÃ¶rlitzer Park und Kottbusser Tor â€“ wurde zuletzt bundesweit zum Sinnbild des Verfalls. Laut der Berliner Polizeigewerkschaft fliegen dort Motten durch die SchrÃ¤nke, tote Ratten wurden entdeckt, und der Personalrat beklagt die Missachtung arbeitsrechtlicher Vorschriften sowie Gesundheitsgefahren”. Das zeigt sehr deutlich, wie unwichtig den herrschenden Politikern die Arbeitsbedingungen der Beamten sind, die fÃ¼r sie manchmal auch oppositionelle Regierungskritiker jagen mÃ¼ssen.