Und wieder wurde in der Kreuzberger UrbanstraÃŸe geschossen. Diesmal mitten in der Nacht, aber immerhin wurde niemand verletzt (Symbolbild).

Foto: pxhere.com

Berlin

26. Mai 2026 / 09:27 Uhr

Neuer Vorfall in der Hauptstadt: SchÃ¼sse im Graefekiez

In Berlin ist es einmal mehr zu einem Schusswaffenangriff gekommen. Die von den Altparteien regierte BRD-Hauptstadt wird immer unsicherer. Unzensuriert berichtete bereits mehrfach Ã¼ber derartige FÃ¤lle. Nun kam es in der Nacht zum heutigen Dienstag zu SchÃ¼ssen auf einen Volvo im grÃ¼n-links regierten Kreuzberg.

Diesmal wenigstens keine Verletzten

Polizei und Feuerwehr rÃ¼ckten in der Nacht zu Dienstag mit einem GroÃŸaufgebot an der GraefestraÃŸe Ecke/UrbanstraÃŸe aus, um Beweise zu sichern. Bei einem Volvo soll die Heckscheibe zerstÃ¶rt worden sein â€“ die Ursache war zunÃ¤chst unklar.


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Immerhin gab es in diesem Fall keine Verletzten. Interessant an dem Fall ist jedoch die Tatsache, dass sich die Tat bei der UrbanstraÃŸe ereignete. Der Angriff auf die Mitglieder des Remmo-Clans am Nachmittag des 21. Mai 2026 war ebenfalls auf der UrbanstraÃŸe geschehen. Ob ein Zusammenhang besteht, wurde von Seiten der Beamten jedoch noch nicht kommuniziert.


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